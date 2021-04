Õhtuleht: Isamaa sisehääletusel võis esineda pettust

Õhtuleht avastas, et Isamaa valimistel sai hääletada sisuliselt igaüks, kes teadis mõne erakonna liikme isikukoodi, kirjutas Õhtuleht.

Koht, kus hääletus toimub, oli leitav ja ligipääsetav kõigile. Link asus otse Isamaa kodulehe avalehel, suurelt ja siniselt.

Tegemist pole pelgalt teoreetilise riskiga, vaid reaalselt leiab poolt hääletanute hulgast inimesi, kes seal ei peaks olema, märkis ajaleht.

Hääletamiseks tuli teha linnuke, sisestada nimi, isikukood, piirkond, e-post ja telefon.

Seeder: ei ole mingit pettust

Milline on teie kommentaar Õhtulehe artiklile, et Isamaa juhatuse volitusi pikendati sisuliselt pettuse teel?

Kahetsusväärselt on tegemist elementaarse ajakirjanduseetika rikkumisega.

Esiteks ei ole tegemist mitte mingisuguse pettusega. Teiseks, Õhtuleht kirjutas loo, ilma, et ta oleks pöördunud kommentaaride saamiseks erakonna liikmete või juhtide poole, ka hääletuse läbiviijate poole. Ja pärast seda, kui nad on loo juba avaldanud, hakkavad nad küsima kommentaari ja asjaolusid täpsustama, kas see info, mis nendele selleks hetkeks teada oli üldse vastab tõele või mitte.

Mina saan praegu kinnitada, et mitte mingisuguse valimispettusega pole tegemist. On täiesti usaldusväärselt viidud läbi e-hääletus volituste pikendamiseks. On tehtud järelkontroll ja tehakse veel.

Kui peaks ka selguma tulevikus, et on üksikuid ebatäpsusi hääletanute nimekirjas, siis loomulikult nendega me tegeleme. Aga see ei tee hääletustulemust kehtetuks, mis on nii selge häälte arvuga ja nii suure osalusega toimunud. Kui seal 1160 hääletanust selgub, et on kaks või kolm nime ekslikult, siis need parandatakse ära, aga need lõpphääletuse tulemust ei muuda.

Ja nüüd selle Õhtulehe puhul - kaks konkreetset juhtumit, mis on välja toodud - on leidnud kinnitust, et Õhtuleht on siin eksinud.

See 83-aastane proua on hääletanud, osalenud hääletusel ja hääletanud nii nagu on protokollis kirjas. Ta on seda juba ka kinnitanud. Kahetsusväärselt on Õhtuleht siin eksinud.

Ja ka rääkides teadusdirektorist, siis inimene on kirjutanud avalduse, inimene on ka erakonna liikmeks vastu võetud ja kantud erakonna liikmebaasi. Nii, et ta on erakonna liige. Tõepoolest ei ole äriregistris tema nime, kuid liikmelisus tekib siis, kui ta kantakse erakonna liikmete andmebaasi. Ja seda on tehtud. Avaldus on olemas, piirkonna otsus on olemas ja liikmebaasi on kantud. Nii et tegemist on erakonna liikmega.

Need kaks juhtumit, mida praegu on Õhtuleht välja toonud, ei vasta tõele.

Te kinnitate siis, et turvalisus häälte andmisel oli tagatud?

Turvalisus oli tagatud ja lisaks ka inimesi informeeritud. Pärast eestseisuse poolt kinnitatud protokolli saadeti see protokoll kõikidele liikmetele, mitte ainult juhatuse liikmetele, vaid kõikidele liikmetele välja, kus oli ka lisatud juurde nii poolt kui ka vastu hääletanute nimekiri, mille alusel praegu Õhtuleht helistab erakonna liikmeid läbi. Esimene tagasiside tuli inimestele juba siis, kui nad tegid hääletuse. Siis tuli neile tagasiside, et nad on hääletanud. Ja lisaks pärast eestseisuse koosolekut saatsime veel ka protokolli kõigile teadmiseks.

Nii et iga inimene nägi ja igal inimesel oli võimalus ka reageerida, kui ta nägi, et on tegemist tema puhul ekslikult protokolli kantud nime kui tulemusega. See on olnud läbipaistev, aus süsteem ja mul ei ole küll põhjust nende hääletustulemuste usaldusväärsuses kahelda. Absoluutselt mitte.

Kuidas te seda tulemust kommenteerite? See vist oli 87 protsenti, päris tugev toetus.

See väljendab ikkagi väga selgelt valdava enamuse tahet. See, et ühes erakonnas 100 protsenti inimesi ei arva ühtemoodi, on ju täiesti normaalne ja eluterve. Ebanormaalne oleks, kui 100 protsenti kõik mõtlevad ühtemoodi. Minu arvates on see täiesti tegelikku olukorda kajastav tulemus. Ja need, kes väidavad, et kusagil on tohutu suur rahulolematu vaikiv enamus, kes ei ole nõus ei erakonna eestseisuse, erakonna volikogu ega erakonna juhtide otsusega, siis tegelikult see ju nii ei ole. Ja seda see valimistulemus ka kajastab.

Taust

Isamaa eestseisus kinnitas reedel 18 poolt- ja ühe vastuhäälega erakonnaliikmete e-hääletuse protokolli praeguse eestseisuse volituste pikendamise kohta. Volituste pikendamist toetas 1004 erakonna liiget ehk 87 protsenti hääletanutest ja vastu olid 155 erakonna liiget, kes moodustasid hääletusel osalenutest 13 protsenti.