Terviseamet võtab ühendust kõigi Eestisse saabujatega

Terviseamet on peale koolivaheaja lõppu võtnud fookusesse reisilt Eestisse saabujatega ning võtab sellest nädalast ühendust kõigi piiriületajatega, et neile ennetusmeetmeid meelde tuletada, ütles esmaspäeval ameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Eelmisel nädalal oli kõigist tuvastatud koroonaga nakatumise juhtudest 4,4 protsenti toodud Eestisse sisse. Kõige rohkem toodi koroonaviirust sisse Egiptusest, 23 juhul, ütles Sepp.

Sepp tuletas meelde, et kui Eestisse saabutakse riskiriigist ehk riigist, kus nakatumisnäitaja on kõrgem kui 150, tuleb jääda kümneks päevaks isolatsiooni või teha kuuepäevase vahega kaks koroonatesti, mis peavad mõlemad olema negatiivsed, et isolatsioonist väljuda.

Sepa sõnul on isolatsioonis püsimine äärmiselt oluline, sest lisaks lisanduvatele haigusjuhtudele võidakse Eestisse tuua mõni uus koroonaviiruse tüvi, mis võib põhjustada raskemat haigestumist ja alluda halvemini koroonavaktsiinidele.

Et reegleid meelde tuletada, võtab terviseamet käesolevast nädalast ühendust kõigi Eestisse saabujatega, kes on täitnud tervisedeklaratsiooni.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles välisriikidesse reisimist kommenteerides, et pandeemiaajal ei tohiks mõelda, et kõik mis pole keelatud, on lubatud.

"Praegu on periood, kus eksootilistesse riikidesse reisimine pole tervemõistuslik. Praegu on aeg, kus puhkus veeta kodumaal või lähiriikides," lausus Kiik.

Kiik pani ka reisikorraldajatele südamele, et mõeldaks läbi, kuhu reise korraldatakse, sest paljude reisisihtkohtade puhul pole teada, milline on riigis tegelik epidemioloogiline seis ja haiglaravi võimekus.