Kõlvart tahab õigeusklike ülestõusmispühadeks piirangute leevendamist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart saatis peaminister Kaja Kallasele kirja, kus tegi ettepaneku alustada piirangute leevendamisega valitsuse plaanitust päev varem, et õigeusklikud saaksid tähistada ülestõusmispühasid.

"Palun valitsusel kaaluda võimalust alustada Covid-19 leviku piirangute leevendusega planeeritust üks päev varem, sest käesoleva aasta 2. mail tähistatakse õigeusu kirikukalendri järgi aasta üht suurimat usupüha – ülestõusmispühasid, märkis Kõlvart.

Kõlvart kirjutas, et usk ja usutalitused pakuvad paljudele inimestele vaimset hingepidet.

"Ühtlasi oleks see sümboolne märk hoolivusest ja mõistmisest kõigi ühiskonnaliikmete vastu, sest lootust ja rõõmu vajab praegusel ajal iga eestimaalane."

Linnapea meenutas, et alles hiljuti toimus riigikogus ja ühiskonnas avalik debatt teise ülestõusmispüha riigipühaks kuulutamise üle. Kõlvarti sõnul ta toetab seda ideed ning kutsub üles sel teemal ka laiapõhjalisemalt arutama.

"Ülaltoodut arvestades palume kaaluda võimalust rakendada COVID-19 piirangute leevendusi alates 2. maist, et religioossed inimesed saaksid aasta üht olulisemat päeva tähistada traditsioonide kohaselt, kuid kõiki ettenähtud piiranguid ja ohutus nõudeid arvestades. Ent väga paljudele inimestele annab see võimaluse oma vaimset väsimust leevendada."

Ka Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on teinud varem valitsusele ettepaneku kaaluda avalike jumalateenistuse võimaldamise kuupäeva toomist ühe päeva võrra ettepoole.

"Oluline on esile tõsta aga ka seda, et õigeusklike kalendris on käesoleval aastal 2. mai ülestõusmispüha – kirikuaasta suurim püha – ning avalike jumalateenistuste taasvõimaldamine alates 2. maist võimaldaks seda püha, loomulikult järgides kõiki sellega seonduvaid piiranguid ja meetmeid, pühakodades toimuvatel jumalateenistustel väärikalt tähistada," leidis EKN-i president, peapiiskop emeeritus Andres Põder märkis valitsusele saadetud kirjas.