Kirikud sooviks teha avalikke jumalateenistusi juba 2. mail

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) president, peapiiskop emeeritus Andres Põder märkis valitsusele saadetud kirjas, et EKN on tänulik valitsusele, et see tegi põhimõttelisele otsuse võimaldada alates 3. maist korraldada siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi.

"Hinnates väga kõrgelt valitsuse eelpoolnimetatud otsust oleme tänulikud, kui peate võimalikuks 22. aprillil, mil meile teadaolevalt valitsuse istungil korraldus lõplikult vastu võetakse, kaaluda avalike jumalateenistuse võimaldamise kuupäeva toomist ühe päeva võrra ettepoole – pühapäevale, 2. maile."

Põder selgitas, et kirikute ja koguduste elus on loomulikult eeskätt just pühapäev – kristlaste jaoks nädala esimene päev – see päev, mil avalikele jumalateenistustele kogunetakse.

"Oluline on esile tõsta aga ka seda, et õigeusklike kalendris on käesoleval aastal 2. mai ülestõusmispüha – kirikuaasta suurim püha – ning avalike jumalateenistuste taasvõimaldamine alates 2. maist võimaldaks seda püha, loomulikult järgides kõiki sellega seonduvaid piiranguid ja meetmeid, pühakodades toimuvatel jumalateenistustel väärikalt tähistada."

Põder meenutas, et juhul kui valitsus peab võimalikuks EKN-i ettepanekut arvestada, siis oleks tegemist ka analoogiaga 2020. aasta maikuus tehtud otsustusega, mil muuseumide ja näituste külastamine ning avalike jumalateenistuste korraldamine taasvõimaldati põhimõtteliselt samal ajal, kuid muuseumide ja näituste külastamine esmaspäevast (tollal 11. mai), avalikud jumalateenistused aga sellele eelnevast päevast, pühapäevast, pidadeski silmas just kirikliku tegevuse spetsiifikat.