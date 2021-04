Teadusnõukoda lubaks kõik lapsed 10. maist kooli

Lutsar ütles ERR-ile, et koolide avamisega kaasnevad küll riskid, ent need kaasnevad ka kõige muu avamisega.

"See on tõesti laiema ringi küsimus, et kuhu prioriteedid pannakse. Kui tehakse väga palju korraga lahti, hakkavad paljud asjad kumuleeruma, see R-i krediit saab otsa, aga põhimõtteliselt me toetame, et kõik lapsed võiksid 10. maist kooli minna. Lõpuks on see muidugi valitsuse otsus," ütles Lutsar.

Ta lisas, et koolis tuleb sellegipoolest kinni pidada nakkuse vältimise reeglitest: distantsi hoidmine, maskide kandmine, kätepesemine, õuesõpe, nii palju kui võimalik.

"Ja mis kõige olulisem – ventilatsioon. Ilmselt varsti lähevad ilmad ka natuke paremaks, saab aknaid lahti hoida ka tunni ajal. Kindlasti saab neid lahti teha vahetundide ajal. Niisuguste mööndustega me nentisime, et võiks koolid avada," ütles Lutsar.

Nakkuskordaja R on praegu vahemikus 0,8-0,86. Ehkki see on pisut tõusnud, tuleb seda Lutsari sõnul vaadelda kontekstis.

P"peame ka arvestama ka sellega, mis see üldine nakatunute hulk on – see on langustrendis ja me pelgalt üht numbrit ei saa vaadata. Kui nakatumine on väga madal, ainult mõned juhtumid päevas, võime me vabalt elada ka, kui R=1, aga tõus on olnud siiski väga minimaalne. Oleme suhteliselt siiski püsinud selle 0,8 piires," selgitas Lutsar.