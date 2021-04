Renault piirab autode tippkiiruse 180 kilomeetrile tunnis

Renault' tegevjuht Luca De Meo ütles, et firma piirab sõidukite kiirust. Sõidukite tippkiirust on piiranud enamus maailma autotootjatest, kuid reeglina on see kasutusel võimsamate mudelite puhul ja seatud 250 kilomeetri juurde tunnis.

Autojuhtide organisatsiooni 40 Million Drivers teatel on Renault' otsus naeruväärne.

"Kas olete näinud Twingot või Cliot, mis sõidavad 180 kilomeetrit tunnis? See otsus on naeruväärne poliitiline korrektsus, mis peegeldab šikki linnamentaliteeti," ütles 40 Million Driversi juhataja Pierre Chasseray.

Prantsusmaa teedel on viimasel ajal laiendatud kiiruskaamerate kasutamist. Prantsusmaa kiirteedel tohib sõita maksimaalselt 130 kilomeetrit tunnis, kuid politsei on seni mõõdukale ületamisele läbi sõrmede vaadanud.

Kiiruskaamerad võeti riigis kasutusele juba 2003. aastal. Chasseray sõnul kasutab riik kiiruskaameraid aga lihtsalt raha teenimiseks.

Prantsusmaal on liiklussurmade arv viimastel aastakümnetel tunduvalt vähenenud. 1972. aastal suri liiklusõnnetuste pärast Prantsusmaal üle 17 000 inimese. Eelmisel aastal jäi liiklusohvrite arv alla 4000.