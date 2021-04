Seeder kirjas parteikaaslastele: uute liikmete vastuvõtt Tartus heidab varju kogu erakonnale

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder saatis kirja erakonnakaaslastele, kus tunnistas, et Tartus uute liikmete vastuvõtul toimunu heidab negatiivset varju kogu erakonnale ning et piirkonna juhatus peab uuesti läbi vaatama kõik liikmeks astumise avaldused ja selgitama välja, millised neist olid formaalsed.

"Meedia vahendusel oleme tänaseks teada saanud, et esmaspäeval Tartu linna piirkonna uute liikmete vastuvõtmise korraldamisel on justkui osalenud ka Alina Berebeljuh, kes on pakkunud inimestele liitumise nimel meelehead. Sellisel käitumisel ei saa olla midagi ühist Isamaa poliitilise kultuuriga. Alina Berebeljuh ei ole astunud erakonda, kuid tema tegevus heidab kahetsusväärselt negatiivset varju kogu erakonnale," kirjutas Seeder.

Seeder lisas, et on küsitud, kas erakonna juhtkond oli sellest teadlik? Ta vastas, et erakonna esimehena ei olnud ta rohkem teadlik uute liikmete vastuvõtmisest, kui eelmises eestseisuses Tartu linna ja Ida-Virumaa piirkonna esindajate põgus informatsioon uute liikmete kaasamise kohta, kus ei mainitud ühegi inimese nime ega vastuvõetavate liikmete arvu.

Isamaa põhikirja kohaselt on uute liikmete vastuvõtmine piirkonna juhatuste pädevus.

"Nüüd peab Tartu linna piirkonna juhatus uuesti läbi vaatama kõik liikmeks astumise avaldused ja välja selgitama, kes on soovinud erakonna liikmeks teadlikult astuda ning millised avaldused on formaalsed. Alles pärast seda kanname vastuvõetud liikmed registrisse ning neil tekivad liikmete õigused ja kohustused," kirjutas Seeder.

Päevavalgele tulnud juhtumit arutatakse Seederi sõnul kindlasti põhjalikult järgmises Isamaa eestseisuses.

"Isamaa asutajaliikmena ja erakonna esimehena mõistan resoluutselt hukka tegevused, kus erakonna nimel või erakonna sümboolikat kasutades levitatakse ajakirjanduses või sotsiaalmeedias informatsiooni ja videosid, mis kahjustavad erakonna mainet ja usaldusväärsust. Selline tegevus on lubamatu ja loodan, et erakonna liikmed selles ei osale(nud)."

Seeder lõpetas oma pöördumise erakonnakaaslastele üleskutsega oma tegevuses järgima häid tavasid ja lähtuma heast poliitilisest kultuurist ning olema nõudlikud ja korrektsed uute liikmete vastuvõtmisel.

"Erakonna maine ja hea nimi on meie ühine väärtus aga sõltub samal ajal ka iga üksiku liikme tegevusest!" kirjutas Seeder.

403 uut liitujat endisest Rahva Tahte parteist

Skandaal Isamaas puhkes, kui teisipäeva hommikul selgus, et varem erakonda Rahva Tahe juhtinud, kuid jaanuaris Isamaaga liitunud Madis Sütt toob parteisse 403 uut liiget.

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh kutsus kõiki Isamaaga liituma ja lubas, et korraldab ka transpordi mais toimuvatele erakonna sisevalimistele.

Kui Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk tõi põhjuseks rahvuslikud väärtused, siis inimesi päriselt erakonda värvanud Berebeljuhi värbamiskõne kõlas märksa radikaalsemalt.

"Ma ei tea, mida inimesed kardavad. Täitsa per**s. Sa lihtsalt maikuus annad oma hääle. Mingisugust liikmemaksu ei ole. Mingisugust postkastijura ei ole. Tahad lahkuda sealt erakonnast? Peale valimisi tee, mis tahad. Tahad, ole edasi seal. Jää ja toeta. Tahad, tõmba na***i sealt. Issand jumal."

Lisaks lubati liitujate vahel head-paremat loosida.

Berebeljuhiga ei õnnestunud Eesti Päevalehel loo ilmumise ajaks ühendust saada, kuid Sütt teatas toimetusele saadetud avalduses, et on šokeeritud kahtlusest, mis sai talle ja avalikkusele teatavaks tema toetajate värbamiskampaanias aset leidnud kohatute seikade kohta.