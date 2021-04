Pomerants: Tartus juhtunu võib ka Isamaa liikmeskonda vähendada

Isamaa eestseisuse liige Marko Pomerants tunnistab, et erakonna Tartu osakonnas 403 liikme üheaegne vastuvõtmine, kellest osa meelitati liituma hüvede pakkumisega, võib põhjustada ka Isamaast lahkumisi ja juhtunu mõju on näha sügisestel valimistel.

"Ma arvan, et nii nagu tekkis juurdetulijaid, tekitas see kindlasti ka lahkuda tahtjaid, nii et ma ei teagi, mis bilanss lõpuks on. Aga abiks see ei ole, asjaosalised peavad selle ära klaarima ja ehk siis palgapäeval paistab, kuidas see olukord siis on mõjunud. Palgapäev on sügisel, kohalikel valimistel," rääkis Pomerants.

Pomerants, kes on Isamaa Lääne-Virumaa piirkonna esimees, viitas ka erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri kirjale, milles viimane leidis, et uute liikmete massivastuvõtt Tartus heidab negatiivset varju kogu erakonnale ning et piirkonna juhatus peab uuesti läbi vaatama kõik liikmeks astumise avaldused ja selgitama välja, millised neist olid formaalsed.

Isamaa eestseisu koguneb teisipäeval ning uuel nädalal peaks juhtunut arutama ka Isamaa Taru piirkonna juhatus.

"Järgmine eestseisus on meil uuel nädalal teisipäeval, et eks siis saame selgust, mis hetkeseis on," märkis Pomerants.

Ta leidis ka, et üks juhtunu põhjusi võib olla Isamaa kevadise suurkogu edasilükkamine koroonapandeemia tõttu. "Suurkogu oleks vaja sel põhjusel, et siis saavadki uued juhtorganid valitud - on need uued vanad või uued uued ja minnakse rahulikult edasi," leidis ta.

"Aga pikas perspektiivis on ju neid asjakesi meile ennegi olnud ja Isamaa on ikka alles. Nii et nagu hiinlased ütlevad Prantsuse revolutsiooni kohta, et natukene vara mingeid järeldusi teha, nii, ma arvan, on selle konkreetse asjaga ka, et Isamaa on tugevam, kui mingisugused mullistused," rääkis Pomerants. "Kui midagi on Eesti riigis stabiilset, siis Isamaa reiting 5,6 protsenti kas koalitsioonis või opositsioonis. Nii et vaatame, kas lood püsib."

"Järgmise nädala keskpaigaks või lõpuks oleme targemad," usub Pomerants.

Skandaal Isamaas puhkes, kui teisipäeva hommikul selgus, et varem erakonda Rahva Tahe juhtinud, kuid jaanuaris Isamaaga liitunud Madis Sütt toob parteisse 403 uut liiget.

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh kutsus kõiki Isamaaga liituma ja lubas, et korraldab ka transpordi mais toimuvatele erakonna sisevalimistele.

Kui Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk tõi liitumise põhjuseks rahvuslikud väärtused, siis inimesi päriselt erakonda värvanud Berebeljuh lubas liitujatele auhindade loosimist ning andis mõista, et uued liikmed võivad pärast erakonna sisevalimistel osalemist uuesti välja astuda.