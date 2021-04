Parempoolsed peavad Isamaasse liikmete toomist sisevalimistega manipuleerimiseks

Eesti Päevaleht kergitas katet, kuidas toodi Isamaasse ühe portsuna umbes 400 uut liiget. Jaanuaris Isamaasse astunud ettevõtja Madis Süti poolt erakonda toodud inimesi kutsus muu hulgas liituma artiklis Süti kampaaniamestriks nimetatud Alina Berebeljuh. Päevaleht toob välja, et liitumise eest lubas Berebeljuh ühes sotsiaalmeediavideos ka raha välja loosida.

"Selline käitumine on täiesti lubamatu. Täiesti lubamatu ja täiesti sobimatu Isamaa erakonna poliitilise kultuuriga. /.../ Sellisel poliitikal ei ole erakonna sees kohta. Ja sellise poliitikaga ka keegi erakonna sees mingisugustel sisevalimistel eelist ei saa. Sellise mõistame täiesti hukka," rääkis Seeder "Aktuaalsele kaamerale".

Samuti lubas Berebeljuh liitujatele, et liitumine ei too kaasa mingit liikmemaksukohustust, aga erakonna sisevalimistel tuleb hääletama minna ja pärast seda saab soovi korral erakonnast lahkuda. Isamaaga liitumise ankeet ripub seejuures senimaani Süti hobitelekanali Entusiast TV kodulehel.

Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed juhatusse kuuluv Indrek Luberg ütles, et kogu see tegevus on erakonna sisevalimiste teadlik manipuleerimine.

"Niimoodi kahe sõnaga kokku võttes ütleks, et see on räige sigadus lihtsalt," ütles Luberg.

"400 häält Isamaa suurkogul, kui me võtame siin statistika välja eelmistest kordadest, siis see on väga suur number. Sellega võib panna kellegi erakonna esimeheks põhimõtteliselt," lisas ta.

Seeder lubab, et kindlasti arutab küsimust erakonna eestseisus, ent kedagi, näiteks Sütti, erakonnast välja heitma ta veel ei tõtta.

"Täpsemad asjaolud peab Tartu piirkond tegema selgeks, kes on sellise värbamisega seotud ja kes ei olnud, kes kui palju oli asjast teadlik. See tuleb kiiresti selgeks teha," ütles ta.

Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles, et kujunenud olukord on kahestusväärne.

"Loomulikult tuleb seda täielikult taunida, et on kuskil sotsiaalmeedias kellelegi midagi pakutud selle liitumise eest. See on lubamatu. /.../ Need inimesed tuleks nüüd ikkagi üle suhelda ja selleks, et teha selgeks, kui paljud on ikkagi esitanud avalduse nii-öelda ideoloogilistel kaalutlustel ja siirast soovist liituda Isamaaga ja kui paljud on teinud seda mingitel muudel kaalutlustel," rääkis Kokk.

Kokk ütles, et teadis Süti soovist mehe varasema erakonnakatsetusega Rahva Tahe seotud inimesi Isamaasse kutsuda, kuid meetoditest mitte. Ta lisas, et Isamaa Tartu piirkonna juhatus arutab olukorda koos Sütiga tõenäoliselt esmaspäeval. Sütt ise "Aktuaalsele kaamerale" kommentaare anda ei soovinud.