Indias tuvastati ööpäevaga üle 360 000 koroonapositiivse

Võimude teatel on Indias alates pandeemia algusest surnud enam kui 200 000 inimest. Paljude ekspertide hinnangul on see arv tegelikult palju suurem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailma terviseorganisatsiooni teatel on koroonaviiruse India tüvi jõudnud vähemalt 17 riiki. Kolmapäeval teatasid Rootsi tervishoiuametnikud, et India tüve on leitud ka Stockholmi piirkonnast. Neljapäeval teatati Soomest, et ka seal on kõnealust tüve leitud kolmest märtsikuisest proovist.