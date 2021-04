Andreas Kaju Bideni 100 päevast: ta on olnud igav president

USA ekspert Andreas Kaju ütles president Joe Bideni esimese 100 ametis oldud päeva kohta, et ta on olnud igav riigipea. Kaju tõdes samas, et pärast Donald Trumpi rahvas tahtiski igavat presidenti.

Joe Biden pidas kolmapäeval oma esimese kongressikõne, milles selgitas oma tähtsamaid plaane ja reforme.

Kaju rääkis "Ringvaates", et Biden keskendus kõnes vaid kõige tähtsamale, kuna tal on nende täide viimiseks väga vähe aega.

"Aega on tal väga vähe. Mitte sellepärast, et ta on 77-aastane, vaid sellepärast, millised on olnud trendid Ameerika poliitikas. Kui me meenutame, mis juhtus Trumpiga - pärast oma valimisvõitu 2016. aastal kõik järgmised valimised ta kaotas, kõik vahevalimised, erinevad valimised, kuni lõpuks oma tagasivalimiseni välja. Obamaga juhtus samamoodi, et esimesed valimised pärast presidendiks osutumist ta kaotas. Nii et arvestades seda, et senatis on demokraatidel ainult juuspeen enamus, on tal umbes poolteist aastat kuni esimeste vahevalimisteni aega kõik põhiasjad ära teha," selgitas Kaju.

"Väga palju ei jõua selle ajaga. Ta keskendus nendele asjadele, mis on kõige olulisemad. Majandusreformid, Ameerika mõttes pretsedenditud investeeringud sotsiaalkaitsesse ja infrastruktuuri, mille sarnaseid investeeringuprogramme pole nähtud. Aga see kõik oli veidi illusioon, sest selleks, et see saada kongressist läbi, on vaja väga palju tööd teha ja tõenäoliselt saavad need päris reformipaketid, päris mahud olema väiksemad kui need, mida kõnedes reklaamitakse," lisas USA poliitika asjatundja.

Kaju märkis, et Biden valiti presidendiks, kuna pärast Trumpi sooviti igavat riigipead.

"Viimastel nädalatel kõige hullem hüüdnimi, mida Trump on suutnud Bidenile panna, on Püha Joe Biden. Ei ole väga solvav. See tulenebki sellest, et Joe Biden on olnud igav. Ja sellepärast ta tegelikult presidendiks valiti, et võrreldes eelmise presidendiga tuleks üks igav president," rääkis ta.

"Ja täpselt samasugune on ka tema esimesed 100 päeva olnud. Ta on esinenud igavalt, aga olnud, nagu inglise keeles öeldakse, on message ehk ta on tegelenud selle ainukese fookusega: Covidist väljatulek ja inimeste vaktsineerimine ühelt poolt, teiselt poolt majanduspakett, mis on vaja kongressist läbi suruda selleks, et triljonite dollaritega majandust elustada."

Kaju sõnul on Biden täitnud oma eesmärgi vaktsineerida 100 esimese päevaga 100 miljonit ameeriklast, seda aga osalt tänu eelmise administratsiooni tehtud tööle.

"Eesmärk oli 100 miljonit esimese 100 päevaga, aga ta jõudis 60 päevaga selle tulemuseni. Tuleb aus olla, et eelmise valitsuse lõpus sai laotud oluline vundament selle jaoks, et tänane administratsioon saaks nii kiiresti liikuda. Järgmise 50 päevaga soovitakse järgmised 100 miljonit vaktsineerida," ütles Kaju.

Hinnet Kaju Bideni esimesele 100 ametis oldud päevale panna ei osanud, kuid tema hinnangul on kõik ootuspärane olnud. "Nende madalate eesmärkidega, mille ta endale on pannud, on ta saanud hakkama. Kas ta saab hakkama suurte eesmärkidega, alles selgub," sõnas Kaju.