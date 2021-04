Mitmed demokraadid ei toeta Bideni plaani rikaste maksukoormuse tõstmiseks

Bideni administratsioon plaanib kahekordistada nende ameeriklaste tulumaksumäära, kes teenivad aastas rohkem kui miljon dollarit. Samuti plaanitakse tõsta dividendide väljamaksmise maksumäära. Maksutõusud kahjustaksid aga rikkaid investoreid.

Agressiivse maksupoliitikaga tahab Biden rahastada 1,5 triljoni dollari kulutamist tervishoiule ja haridusele.

"Maksude tõstmise vastu on jõukad demokraatide valijad, kes elavad New Yorgi, New Jersey, California ja Illinoisi jõukates äärelinnades," teatas Financial Times.

"Demokraadid sõltuvad jõukatest valijatest üha rohkem ja maksude tõstmine võib neid häirida," ütles lobifirma Lincoln Policy Groupi asepresident Mac Campbell.

Valge Maja loodab rahva toetusele, et väga jõukate inimeste maksukoormust tõsta.

Pärast finantskriisi ja koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangust läks kõrge sissetulekuga ameeriklastel hästi. Madala sissetulekuga leibkonnad sattusid aga raskustesse.

Mitmed demokraatlikud seadusandjad tahavad, et Biden tühistaks endise presidendi Donald Trumpi kehtestatud föderaalsete maksude vabastuse määra. Trumpi poliitika suurendas New Yorgi, New Jersey ja California osariikide leibkondade kulutusi. Kõikides neis osariikides on võimul demokraadid.

"Kõrgete maksude ja elukallidusega osariikide demokraadid tahavad kohaliku maksusoodustuse ülemmäära tühistamist. Presidendi meeskond peab sellega arvestama, kui nad tahavad tõsta jõukamate inimeste makse," ütles lobifirma Klein/Johnson Groupi asutaja Izzy Klein.

Bidenil on kindlasti parem võimalus jõukate makse tõsta, kui Barack Obama administratsioonil 2011. aastal. Vabariiklased kontrollisid 2011. aastal kongressi ja blokeerisid mitmed Obama ettepanekud.

Demokraatide vasakpoolne tiib loodab, et 2021. aastal maksutõus õnnestub.

"Õiglasem maksusüsteem teeb meie riigi paremaks ja tugevamaks. Selle eesmärk on võimaldada meil investeerida oma majandusse. Rikkamad ameeriklased ja suurkorporatsioonid peavad panustama ühiskonda oma õiglase osa," ütles Massachusettsi senaator Elizabeth Warren.

Demokraatlikud seadusandjad on ühel meelel, et tuleb parandada maksuseadustikku. Samuti tuleb nende hinnangul parandada maksuameti rahastust.

Demokraatide sõnul võib maksude parem kogumine teenida kümne aasta jooksul tulu vähemalt 700 miljardit dollarit.

"Peame uurima võimalust kuidas teha maksusüsteemi efektiivsemaks, enne kui hakkame makse hüppeliselt tõstma," ütles Lääne-Virginia osariigi demokraadist senaator Joe Manchin.

Mitmed suured ärigrupid ei toeta Bideni kavandatavat maksutõusu.

"Idee, et karistatakse inimesi majandusse investeerimise eest, tundub lihtsalt ennekuulmatu. Teeme kõik selleks, et see kongressis läbi ei läheks," ütles lobigrupi US Chamber of Commerce juht Suzanne Clark.