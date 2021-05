47 protsenti USA valijatest ei toeta maksude tõstmist

Telejaama ABC News küsitlus näitas, et 52 protsenti valijatest toetab suuri kulutusi, kui kulutusi rahastatakse maksutõusudega. 47 protsenti valijatest ei soovi kõrgemaid makse, isegi kui see tähendab väiksemat kulutuste plaani.

Bideni 4,1 triljoni dollari suurune kulutuste plaan tekitab ameeriklastes vastuolusid. President hakkab nüüd külastama osariike, et müüa kulutuste ettepanek maha avalikkusele.

Vabariiklased toetavad palju väiksemat kulutuste plaani.

Biden alustab järgmisel nädalal vabariiklastega kompromissläbirääkimisi.

"Biden saab mitmeid meetmeid läbi viia ainult demokraatide häälte abil, kuid see suurendaks veelgi poliitilisi lahkarvamusi riigis," hindas The Times.

Vabariiklased ei toeta ka maksutõusu.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnel ütles esmaspäeval, et ei toeta Bideni ambitsioonikat kulutuste plaani.

"Ma arvan, et vabariiklaste toetus 4,1 triljoni suurusele kulutuste plaanile on null. Oleme valmis tegema 600 miljardi dollari suuruse paketi, mis tegeleb sellega, mida me kõik toetame-infrastruktuuriga," ütles McConnel.

Lääne-Virginia osariigi senaator Shelley Moore Capito pakkus välja 568 miljardi dollari suuruse alternatiivplaani. "Vabariiklaste plaanil, mille ma välja pakkusin, pole maksutõusu. Me arvame, et saame selle rahastada laiendatud kasutustasudega," ütles Capito.

Bideni sõnul tema kulutuste plaan riigieelarve defitsiiti ei suurenda.

"Ameerika suurfirmad ja jõukad inimesed maksavad lihtsalt oma õiglase osa. Meil on 50 korporatsiooni, mis teenisid üle 40 miljardi dollari ja ei maksnud ühtegi senti makse. Ma ei taha kedagi karistada, kuid kõik peaksid midagi maksma," ütles Biden esmaspäeval.

Maine'i osariigi mõõdukas vabariiklaste senaator Susan Collins kritiseeris Bideni eesmärki tõsta ettevõtte tulumaksu 21 protsendilt 28 protsendile.

"Bideni maksutõus muudaks USA maksumäära kõrgeimaks G7-s. Ma arvan, et vabariiklased on esitanud mõistliku alternatiivi. President peab meile tegema nüüd vastu pakkumise," ütles Collins.

Biden tähistas eelmisel nädalal 100 päeva möödumist presidendiametis. Viimase kolme kuu jooksul kogusid demokraadid parteikassasse 15,4 miljonit dollarit. See on suurem summa kui Barack Obama või Donald Trump samal perioodil kogusid.