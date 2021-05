Trumpi kriitik Cheney võib oma positsioonist ilma jääda

USA kongressi mõjukas vabariiklasest liige Liz Cheney võib oma positsioonist ilma jääda. Cheney on parteis terav Donald Trumpi kriitik.

Cheney on kongressis tähtsuselt kolmas vabariiklasest saadik. Kolmapäeval andis Cheney sõbraliku tervituse USA presidendile Joe Bidenile. Biden pidas kolmapäeval kongressi ees suure kõne, tähistamaks ametisseastumise 100 päeva möödumist.

"Kõrgemad vabariiklased leiavad, et Cheney ametikohalt tagandamine on ainult aja küsimus," teatas The Times.

Cheney on terav Trumpi kriitik ja hääletas ka tema umbusaldamise poolt.

Cheney on USA endise asepresidendi Dick Cheney tütar.

Cheney leiab, et Trump ei peaks kandideerima enam uuesti USA presidendiks.

"See idee, et lihtsalt ignoreeritakse president Trumpi, pole õige. Ausalt öeldes on Trumpil meile veel palju pakkuda," ütles kongressi vabariiklaste mõjukuselt teine liige Steve Scalise.

"Cheney hoiab kangekaelselt oma kohast kinni," ütles mõjukas vabariiklane Jim Banks.

Kõrgemate vabariiklaste kriitika Cheney aadressil näitab, et Trumpil on parteis endiselt suur mõjuvõim.

Eelmisel kuul nimetas Trump Cheneyt sõjahimuliseks lolliks, kes häbistab oma perekonda.