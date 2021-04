Biden kutsus kongressikõnes üles võitlusele ebavõrdsusega

Oma sajanda ametisoleku päeva eelõhtul kongressi mõlema koja poole tehtavat pöördumist alustas president hinnanguga, et "Ameerika on taas liikvel" ehk pandeemiast käes kannatanud riik on taas valmis tegutsema.

Biden tõi välja oma administratsiooni ja kogu rahva edusammud pandeemiaga võitlemisel ja inimeste vaktsineerimisel.

"Just teie tõttu ameeriklased on meie viimase saja päeva edusammud ajaloo ühe hullema pandeemia vastu olnud üks suurimaid logistilisi saavutusi, mida meie riik kunagi näinud on," rääkis Biden.

Biden tõi välja, et eakate koroonaviirusest põhjustatud surmad on jaanuarist alates langenud umbes 80 protsenti.

Üle poole kõigist USA täiskasvanutest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.

"Minge kõik vaktsineerima!" kutsus Biden üles.

President tõi lisaks välja koroonaviiruse pandeemia päästepaketi ja sellega kaasnenud abirahad, mis paljudel hätta sattunud peredel on aidanud pinnal püsida.

Bideni sõnul on tema administratsiooni eesmärgiks USA mitte ainult majanduslikult jalule aidata, vaid panna ka suurte hüpetega edasi liikuma.

Selleks kavatseb president kasutada ka vahendeid, mis peaks tulema president Donald Trumpi jõukatele tehtud maksukärbete tagasipööramisest. Hiiglasliku paketiga toetataks muu hulgas haridust ja lastehoiuteenuseid ning selle peamiseks eesmärgiks on keskklassi toetamine ja sinna tõusmise hõlbustamine.

"Kuidas maksame minu töökohtade ja pereplaani eest? Tahan selgeks teha, et saame hakkama ilma puudujääki suurendamata. Ma ei hakka maksustama inimesi, kes teenivad vähem kui 400 000 dollarit. Kuid on aeg, et korporatiivne Ameerika ja kõige rikkam üks protsent ameeriklasi hakkaks oma õiglast osa maksma," manitses riigipea.

Biden kattis oma kõnes kogu demokraatide pika sisepoliitiliste eesmärkide nimekirja, kaasa arvatud politseireform, immigratsiooni soosivad reformid ja relvade omamine.

Välispoliitika küsimustes rääkis Biden pühendumisest suhete parandamisele ülejäänud maailmaga ja USA positsiooni tagasivõitmisest.

Biden tõi eraldi välja Hiina ja Venemaa, millega presidendi sõnul ei otsita konflikti, kuid kellele ei kavatseta ka järele anda.

"USA kavatseb Hiinaga jõuliselt konkureerida, me tervitame võistlust ja me ei otsi konflikte," kinnitas Biden.

Venemaa puhul tõi Biden välja riigi pika paturegistri, mille seas inimõigused, küberrünnakud, valimistesse sekkumine ja muud vastuolud.

Biden lubas samas, et ta ei püüa Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga olukorda pingestada pärast sanktsioonide kehtestamist.

"Ma tegin Putinile väga selgeks, et me ei taotle eskaleerumist, kuid nende tegevusel on tagajärjed," ütles Biden aastakõnes.