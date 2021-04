Igapäevane üle Läti piiri töölkäimine ja õppimine muutub lihtsamaks

Testi tulemus peab olema negatiivne või inimene peab olema tunnistatud nakkusohutuks. Reegel puudutab inimesi, kes ületavad Eesti-Läti riigipiiri rohkem kui kaks korda nädalas. Erand tehti eesmärgiga leevendada eelkõige Võrumaa ettevõtjate ja töötajate olukorda.

Muudatuse järgi hakatakse inimeselt, kes käib vähemalt kaks korda nädalas riigipiiri ületades tööl või õppimas Eestis, nõudma ainult ühe koroonaviiruse testi tegemist 7 päeva jooksul. Ilma testita tohib üle riigipiiri tööl ja õppimas käia ka juhul, kui inimene on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud või inimene on vaktsineeritud.

Praegu laieneb Eesti-Läti riigipiiri ületamisel tavapärane regulatsioon, kus 10-päevase eneseisolatsiooni lühendamiseks tuleb pärast piiriületust teha negatiivse tulemusega test, et saaks täita vältimatuid tööülesandeid. See regulatsioon tähendab Eesti-Läti piiriülesel töötamisel inimeste jaoks nädalas kahe kuni kolme testi tegemist, mis on aja- ja ressursikulukas.

Nii töötajal kui tööandjal tuleb jätkuvalt järgida kõiki COVID-19 ohutusreegleid, näiteks hoida distantsi, kanda maski, täita desinfitseerimisnõudeid ning jääda haigena koju.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.