Narva-Jõesuus moodustas 1+1 vaktsineerimispaarid omavalitsus

Ida-Virumaal korraldab vaktsineerimist neli terviseasutust, kuid vaid tervisekeskusel Corrigo oli nii palju vaktsiini varuks, et uue meetmega alustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Süstitud sai umbes kümmekond paari, kuid nagu selgus polnud tegemist sugulaste ega tuttavatega.

"Minu tütar on Tallinnas. Tema soovitas mul vaktsineerida ja me tulime. Seda on ikkagi vaja, nii on ohutum," ütles pensionär Leonid.

"Siin aitas kohalik omavalitsus, ütlen ausalt. Meie Narva-Jõesuu aitas ja olengi siin. Olen väga rõõmus," ütles noorsootöötaja Anna.

Vaktsineerimispaarid moodustas omavalitsus, lisades eakale inimesele noorema paarilise.

"Noorte seas on soovijaid väga palju, kuna nad saavad aru, et asuvad vaktsineerimisjärjekorra lõpus. Nad lihtsalt jätsid oma kontaktid, et kui järsku tekib võimalus, andke teada. Ja kuna nimekirjad olid meil alles, võtsime nendega loomulikult ühendust ja nad ongi siin," selgitas Narva-Jõesuu sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.

Narvas, kus eakaid on vaktsineeritud alla kolmandiku, rakendub 1+1 meede alles laupäeval. Neljapäeval polnud haiglal startimiseks piisavalt vaktsiini.

"Meil on vaktsiinivaru olemas, kuid kahjuks on see juba broneeritud ja me ei saa riskida, sest homme tulevad inimesed samuti Modernaga vaktsineerima. Ehk siis homme saame vaktsiini, puhkepäeval tuleme tööle ja hakkame narvakaid vaktsineerima," rääkis Narva haigla ülemõde Natalja Metelitsa.

Ülejäänud vaktsineerijad alustavad Ida-Virumaal 1+1 meetmega tuleval nädal.