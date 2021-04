Fischer: kolmandat koroonalainet ilmselt vältida ei õnnestu

Eesti koroonaviiruse kolmandast lainest ilmselt ei pääse, kuid on lootus, et tänu vaktsineerimisele ei too see kaasa palju raskeid haigusjuhtumeid, ütles Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer.

Esmaspäeval leevenevad Eestis koroonaviiruse leviku vastu kehtestatud piirangud osaliselt. Näiteks avanevad kauplused, välikohvikud ja koolid alg- ja lõpuklassidele.

Fischer ütles "Ringvaates", et esialgu on raske öelda, mida esmaspäevased avamised kaasa toovad. Ta selgitas, et nakatumine on praegu Eestis langustrendil, kuid pigem aeglustunud.

"Loodame, et see on ajutine ja aitavad kaasa mitmed asjaolud, nii kevadine aeg kui vaktsineerimine, et siiski jätkub langus ka pärast esmaspäevaseid avamisi," lisas ta.

Seda, millise valdkonna avanemine võib nakatumist üles viia, on Fischeri sõnul keeruline prognoosida, sest uuringud annavad sellele vastukäivaid tulemusi.

"Samas kohvikud-restoranid on päris mitmes uuringus näidatud, et ikkagi need on olulised ohukohad. Koolide osas sõltub väga palju sellest, kuidas koolis käimine on korraldatud, kas lihtsalt lapsed käivad koolis nagu enne pandeemiat, või võetakse tarvitusele erinevad meetmed, näiteks pööratakse suurt tähelepanu ventilatsioonile ja tuulutusele, üritatakse koolilapsi nii palju hajutada kui see vähegi võimalik on, samuti maskide kandmist soositakse. Sellised asjad on mitmetes maades aidanud hoida koole niimoodi töös, et sellega ei kaasneks väga palju nakkuskoldeid," selgitas ta.

Kolmandast koroonalainest Fischeri sõnul Eesti ei pääse, kuid on lootus, et see tuleb senistest kergem.

"Ehk suudame nii, et see ei tule meil nüüd kohe vastu suve, vaid pigem lükkub sügisesse ja sügiseks on ehk nii palju inimesi vaktsineeritud, et isegi kui mingi kasv tuleb, siis suudaks hoida nii, et ei tekiks palju raskelt haigestunud inimesi. Pigem tahaks loota, et üldse ei tule, aga realist olles, tundub, et päris nii vist ei saa loota," rääkis ta.