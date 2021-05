Ministeerium ei kavatse piirata mobiiliandmete kasutamist

"Eelnõu käsitlebki ainult seda, kes loa annab. See oleks lahendus, kui Eestis hakkaks sideandmete kasutamise lube andma kohus," ütles justiitsminister Maris Lauri Postimehele, pidades silmas Euroopa Kohtu hiljutist otsust, milles kritiseeriti Eesti uurimismenetlust ja leiti, et prokuratuur, mis praegu sideandmete jälituslubasid väljastab, ei ole seda tehes sõltumatu asutus.

Postimehe hinnangul on tähelepanuväärne, et justiitsministeeriumi eelnõu ei piira kuritegude ringi, mille uurimisel tohib mobiiliandmeid pärida. Seadusse lisandub vaid punkt, et edaspidi tuleb loa andmisel võtta arvesse ka kuriteo raskust ning päringuga kaasnevat isikuõiguste riivet, kuid üldsõnaline punkt ei täpsusta kuritegude raskusastet ega seda, milline on lubamatu põhiõiguste riive.