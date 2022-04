Eesti on juba piiranud sideandmete kasutamist kriminaalmenetluses

Eesti on aasta algusest kehtima hakanud seadusemuudatusega juba piiranud sideandmete kasutamist kriminaalmenetluses ning uurib võimalusi, kuidas Euroopa Kohtu otsusest lähtuvalt seda veelgi täpsemalt reguleerida, ütles justiitsministeeriumi esindaja.

"Eelmisel suvel tehtud [riigikohtu] kohtuotsusest lähtuvalt võttis riigikogu 2021. aasta detsembris vastu seadusemuudatuse, mille järgi saab sideandmeid edaspidi kriminaalmenetluses kasutada ainult kohtu loal. Varasemalt sai seda teatud juhtudel teha ka prokuratuuri loal," ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner kolmapäeval ERR-ile.

"Samuti tehti muudatus, et kasutada saab ainult sideandmeid, mida ettevõtted säilitavad ärilisel eesmärgil. Seadusemuudatus kitsendab ka kuritegude ringi, mille korral on sideandmete päring lubatud. Muudatused jõustusid 1. jaanuaril," selgitas Kärner.

Riigikohus otsustas 2021. aasta juunis, et kuritegude uurimiseks ei või küsida telefoniside andmeid, mida sideettevõtted peavad säilitama, sest Eestis kehtiv andmete laussäilitamise ja kasutamise kord on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Õigusvastaselt säilitatud andmete väljanõudmisega rikutaks ka Eesti põhiseadusega tagatud õigust eraelu puutumatusele, teatas riigikohus.

Teisipäeval otsustas Euroopa Kohtu suurkoda, et sideandmete lausaline säilitamine on kuritegevuse vastu võitlemise eesmärgil on Euroopa Liidu õigusega vastuolus.

Kärneri sõnul teevad justiits- ja siseministeerium sideandmete säilitamise regulatsiooni edasiseks muutmiseks tihedat koostööd, "et täpsustada kehtivat õigust nii, et see võtaks senisest enam arvesse Euroopa Kohtu seisukohti".

"Diskussioonide tulemusena on tänaseks valminud ka eelnõu kavand," lisas asekantsler.

Küll aga on Euroopa Kohtu praktikas kujundatud kriteeriume arvestades keeruline leida lahendust, mida oleks praktikas võimalik rakendada ning mis samal ajal tagaks riigi julgeoleku kaitse, seda eriti oluliselt muutunud julgeolekuolukorras, ja võimaluse raskeid kuritegusid lahendada, märkis Kärner

"Ilma sideandmeid kasutamata on see oluliselt raskem ning riik on kohustatud inimeste eraelu kaitse kõrval tagama ka selle, et rasked kuriteod nagu näiteks tapmised, terrorismi- või küberkuriteod saaksid avastatud ja nende toimepanijad jõuaks kohtu ette. Eilne Euroopa Kohtu otsus kahjuks selles osas ka selgust ei toonud, milline võiks toimiv lahendus olla," ütles Kärner.

Tema sõnul on Euroopa Kohtu menetluses veel mitu eelotsustustaotlust, sealhulgas Bulgaaria ja Saksamaaga seotud menetlused, kus on küsimuse all korraga nii sideandmete säilitamine kui kasutamine.

Euroopa Kohtu teisipäevane otsus tõukus Iirimaa kohus eelotsusetaotlusest, millega Iiri kohus soovis teada, kas ja millistel tingimustel on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas elektrooniliste sideteenuste osutajatele pandud üldine kohustus säilitada liiklus- ja asukohaandmeid. Lisaks küsis Iirimaa kohus, kas liikmesriigi kohus võib olukorras, kus on tuvastatud riigisisese sätte vastuolu liidu õigusega, selle tuvastuse ajalist mõju piirata, sest see võib kahjustada avalikke huve.