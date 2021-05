Kallas: kummaline, et Ratas asus iseenda tööd kritiseerima

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et tema jaoks on kummaline, miks Keskerakonna esimees Jüri Ratas asus avalikult kritiseerima riigi eelarvestrateegiat (RES), mille arutelu juures ta ise oli ja milles võimuparteid kokkuleppele jõudsid.

Ratas ütles eelmisel neljapäeval, kui valitsuses RES kinnitati, et pärast suvist majandusprognoosi tuleks see üle vaadata ja neid näitajaid 2022. aasta riigieelarve koostamisel arvesse võtta. Veel kriitilisemad olid keskerakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar ja Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kelle sõnul ei ole RES-is kajastuvad kärped mõistlikud.

"On kummaline kui Jüri Ratas, kes nende eelarve vaidluste juures kogu aeg oli ja laua taga istus, asus iseenda tööd kritiseerima. Selge on see, et see oli ju kokkulepe, milleni me jõudsime," kommenteeris Kallas.

Kallas rääkis, et Reformierakonna positsioon RES-is ei ole kuidagi pealesurutud, vaid tegemist on kokkuleppega. "Kui te vaatate varasemaid RES-ide arutelusid, siis ma ei tea ühtegi RES-i arutelu, kus kõik oleksid õnnelikud, et vot nüüd sai hästi. Kui sügisel muutub majandusprognoos, aga ta ei saa muutuda fundamentaalselt, siis me läheme ju selle sama RES-iga edasi," rääkis Kallas.

Saatejuhid Arp Müller ja Mirko Ojakivi küsisid Kallaselt, kas valitsus võib laguneda ja Keskerakond sügisel uue valitsuse teha.

"Ka Reformierakond võib uue valitsuse teha ja võib-olla isegi Reformierakonnal oleks rohkem võimalusi. Alati on võimalus, et valitsus vahetub," vastas Kallas.

"RES-iga ei ole keegi kunagi rahul olnud. Võib-olla see just näitabki, et see on hea kompromiss – ei ole rahul ei meie erakonna ega ka Keskerakonna inimesed," ütles Kallas veel.

Kallase sõnul tuleb teha ebapopulaarseid otsuseid, et saada riik paremasse korda.