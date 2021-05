Muhu saarel sündisid Eesti esimesed punakängurupojad

Kängurubeebidel endal nime veel pole, aga mõlema isa kannab nime Jack. Juba praegu ringitoimetava poja ema nimi on Jessy ning känguru June'i kukrus on peidus poeg, kes veel välja hüpanud pole.

Muhu Jaanalinnufarmi perenaine Helena Erik ütles ERR-ile, et Eesti pinnal varem punakängurudel poegasid sündinud pole.

"Üritasime seda järglast saada ju ikka aastaid, aga ei õnnestunud. Ega me täpselt ei tea ka, mis see põhjus on. Aga loogiliselt võttes, ega siin põhjamaal ei olegi loogiline, et need punakängurud hästi peaksid sigima," sõnas ta.

Lisaks ilmnes, et kui kõik hästi läheb, võib Jessy üheksa kuu pärast taas ühe kängurubeebi siia juurde tuua.

"Tegelikult võib känguruemmel olla isegi kolm beebit korraga. Üks on väljas, kes joob piima ülemisest tissist, üks on kukrus seal alumise tissi küljes arenemas. Ja kolmas võib olla siis kas emakas või siis tasku põhjas ja oodata järjekorda, kuna alumine nibu vabaneb," selgitas farmi perenaine.

Üheks põhjuseks, miks järglasi tuli nii kaua oodata, võis olla see, et Jackil olid n-ö sarved maha jooksmata ja kuna Muhust teisi emaskänguruid ei leidnud, tehtigi plaanid Jessy ja Junega ära.

"See isane punakänguru pani meil eelmisel aastal jooksu, siis kui 13. mail lumi maha sadas ja see õnnetus oli. Aga jumal tänatud, et ta tuli ise koju tagasi," ütles Erik.

Lisaks esimestele kängurupoegadele sündis neli aastat tagasi samas farmis ka Eesti esimene sebravarss. Kokku on farmis sündinud juba neli sebravarssa.