Eakate vaktsineerimine on lisaks Ida-Virule loid ka Maardus, Loksal ja Lasnamäel

Ida-Virumaal on eakatest (70+) vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 35,6 protsenti ja see on maakondade võrdluses selgelt madalaim näitaja. Harjumaal (sh Tallinn) on üldnumber küll kõrgem (59,6 protsenti), kuid konkreetseid omavalitsusi vaadates torkavad silma suured erinevused.

Näiteks Maardus on 70-aastastest ja vanematest vaktsineeritud vaid 37,1 protsenti. Maakonna keskmisele jäävad alla ka Loksa (49 protsenti), Lääne-Harju (54,5 protsenti) ja Tallinna linn (56,9 protsenti).

Üle 80 protsendi on eakatest vaktsineeritud aga näiteks Kuusalu ja Saku vallas. Ülejäänud Harjumaa valdades on eakatest vaktsineeritud vähemalt 70 protsenti, vaid Anija vallas on see näitaja 65 protsendi peal.

Kui Tallinnas on eakatest vaktsineeritud ligi 57 protsenti, siis keskmisest vähem on eakaid vaktsineeritud Lasnamäe (47 protsenti) ja Põhja-Tallinna linnaosas (48 protsenti).

Väga hästi on eakate vaktsineerimine läinud Pirital (78 protsenti) ja Nõmmel (72 protsenti). Kristiine ja Kesklinna linnaosades on see näitaja 64 protsenti, Haaberstis 59 ja Mustamäel 58 protsenti.

Maakondadest järgneb eakate vaktsineerituse vähesuselt Ida-Virumaale ja Harjumaale kolmandana Valgamaa. Valgamaal on 70-aastastest ja vanematest vaktsineeritud 61 protsenti.

Kui maakonna kolmest vallast kahest on eakate vaktsineerimine hästi Otepää vallas (78 protsenti) ja Tõrva vallas (71 protsenti), siis maakonna üldnumbri viib alla Valga vald, kus eakatest on vaktsineeritud 50 protsenti.