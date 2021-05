50-59-aastastest on kolmandik kaitsesüsti saanud

Kolmapäeva hommiku seisuga oli kolmandik inimestest, kes kuuluvad vanusegruppi 50-59 eluaastat, vähemalt ühe korra vaktsineeritud. Näiteks sai teisipäeval sellest vanuserühmast esmase kaitsesüsti 1936 inimest. Kokku tehti teisipäeval 4978 esmast vaktsineerimist.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink selgitas ERR-ile, et kolmapäeva hommikul oli digiregistratuuris järgmise 30 päeva vaates saadaval üle 2400 vaba aja.

"Tõsi, hetkel on Harjumaa ajad peaasjalikult väljas, kuid raviasutused lisavad neid digiregistratuuri jooksvalt ehk palume inimestel võimalusel käia vaatamas," lisas ta.

Nooremate inimeste vaktsineerimisvõimaluste osas tuleb otsus uuel nädalal

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas kolmapäevasel pressikonverentsil, et reedel toimub nõupidamine, kus arutatakse, milline hakkab välja nägema 16-49-aastaste vaktsineerimine.

Seega tuleb uuel nädalal täpne otsus, kas 17. maist saavad korraga vaktsineerimisele registreerida kõik inimesed vanusevahemikus 16-49 või tehakse ka nende seas ealisi erisusi ehk eelistatakse alul vanemaid inimesi.

"Paratamatult on küsimus ka selles, et vaktsiinimahud ei tule ühe korraga, mais juunis on oodata suuri koguseid, aga nad tulevad nädalate kaupa," ütles Kiik ja lisas, et arvestada tuleb ka digiregistratuuri tehnilise võimekusega.

Minister täpsustas, et pole välistatud võimalus, et vaktsineerimisele registreerimist eraldatakse rühmadeks, sest noorematel inimestel on nakatumisel väiksem terviserisk kui vanematel.

70-protsendilise hõlmatuseni jõudmiseks 50+ vanuserühmas tuleb vaktsineerida veel 106 500 inimest

Kui vaadata aga kõiki inimesi, kes on vanemad kui 50 eluaastat, siis neist pool on vaktsineeritud. Suurim on hõlmatus 70-79aastaste seas (66 protsenti).

Et jõuda soovitud 70-protsendilise hõlmatuseni vanemate kui 70-aastaste seas, tuleb kaitsesüst teha veel 14 500 inimesele. 50-69aastaste puhul tuleb sama osakaaluni jõudmiseks kaitsesüst välja jagada 92 000 inimesele.

Sel nädalal ootab haigekassa vaktsineerimisi suurusjärgus 65 000, millest alla poole ehk 30 000 on esimesed doosid. "Sellest omakorda pool ehk 14 000 esmast doosi teevad haiglad ja erapartnerid, ligikaudu 16 000 esmast doosi teevad perearstid," täpsustas Trink.