Iisraeli president tegi Yair Lapidile ettepaneku moodustada valitsus

Iisraeli president Reuven Rivlin tegi kolmapäeval Yair Lapidile ettepaneku moodustada valitsus, kuna valimiste võitja Likudi juhil ja praegusel peaministril Benjamin Netanyahul see ei õnnestunud.

Opositsioonijuht Yair Lapidi tsentristlik Yesh Atid sai valimistel teise koha, vahendas Reuters.

Rivlin ütles telepöördumises, et endisel rahandusministril on 56 parlamendisaadiku kindel toetus. 120-liikmelises parlamendis see aga enamust ei anna.

"On selge, et parlamendiliige Yair Lapid võiks moodustada valitsuse, millel on Knesseti toetus vaatamata mitmetele raskustele," ütles Rivlin.

Lapid võttis Rivlini ettepaneku vastu ning ütles, et tema eesmärk on moodustada vasak- ja parempoolseid ning tsentriste hõlmav valitsus.

Lapid on aga välistanud valitsuse moodustamise koos Netanyahuga, viidates teda puudutavatele kohtuprotsessidele.

Lapidil on 28 päeva aega koalitsioon moodustada.