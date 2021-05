Türi lillelaat jääb ära ka sel aastal

"Järgime terviseameti ranget soovitust ning peame oma piirkonnas vastutustundlikuks Türi lillelaata sellel ajal mitte korraldada. Kahjuks ei ole võimalik seda ka edasi lükata," teatasid korraldajad.

Samas märgib selts, et neile teeb muret riigi suhtumine laadakauplejatesse, kellest enamikele ongi laatadel müümine ainsaks elatusallikaks.

"Taimemüüja hooaeg algab kevadiste laatadega, kodumüügid ja turgudel kauplemine ei võimalda kõike realiseerida. Kas iga kummulikeeratud taimekasti eest on ka kauplejal hüvitist oodata? Poed on nüüd avatud ja ülerahvastatud, aga laatade välimüügi piirangud on jätkuvalt karmid," on laada korraldajad kriitilised, lisades, et oodanuks riigilt selgemaid juhiseid laatade korraldamise osas, sest maikuu laadakalender on jätkuvalt laatasid täis.

Kui kõik hästi läheb, toimub järgmine Türi lillelaat 20.- 22. mail 2022. aastal.