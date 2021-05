USA-s on miljonid inimesed töötud, kuid ettevõtlust räsib tööjõupuudus

Edukas vaktsineerimise programm ja massiivsed föderaalsed stiimulid soodustavad tarbijate kulutusi. Seepärast on teenindussektor hädas tööliste leidmisega. Tööjõupuudus valitseb ka ehitussektoris.

"Tööjõunõudlus on sel kevadel suurem kui eelmisel aastal. Siiski on sel aastal vähem inimesi, keda tööle palgata," teatas The Wall Street Journal.

Miljonid täiskasvanud väidavad, et nad ei saa tööle minna. Inimesed kardavad viirusega nakatuda või seda levitada. Paljud inimesed saavad töötuhüvitist. Hüvitis on sageli sama suur kui võimalik teenistus töökohal. Paljudel puuduvad lihtsalt oskused või soov karjääri vahetada.

Kolimisfirma Two Men and a Trucki tegevjuht Daniel Funkhouser ütles, et kvalifitseeritud töölisi on raske leida.

"Raske on leida töötajaid, kellel on piisavalt hea füüsis raskete esemete liigutamiseks. Kolimistöö pole mõeldud kõigile. See on ka stressirohke, samas tuleb suhelda ka klientidega," ütles Funkhouser.

Mitmed ettevõtted tõstavad töötajate ligimeelitamiseks palku. See aga suurendab hindasid ja vähendab omanike kasumimarginaale.

Erasektoris kasvasid töötajate palgad esimeses kvartalis kolm protsenti. USA suurim erasektori tööandja Walmart teatas veebruaris 425 000 uue töötaja palkamisest. Töötajate keskmine palk kasvas samuti.

Analüütikute hinnangul lähikuudel tööjõupuudus siiski leeveneb. Vaktsineeritakse rohkem inimesi, koolid taasavatakse. Siiski kestab see protsess mitu kuud.

"See on natuke šokeeriv, et oleme sellises seisus. Ettevõtted kasvavad hetkel kiiremini, kui tööjõu kättesaadavus seda lubab," ütles töökuulutuste portaali iCIMS tegevjuht Steve Lucas.

"Epideemia muutis inimeste motivatsiooni. Paljud tahavad teha tööd distantsilt. Tööandjad peavad tööliste nõudmistega rohkem arvestama," ütles ZipRecruiteri ökonomist Julia Pollak.