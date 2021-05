USA senaator: tehnoloogiahiiglaste monopolid tuleb lõpetada

Hawley sõnul on monopolidevastased meetmed vajalikud, et piirata Facebooki võimu sõnavabaduse kontrollimise üle.

"Facebook on eraettevõte. Nad on monopol. Kogu põhjus, miks nende otsused on olulised, on sellepärast, et neil on monopoolne võim," ütles Hawley.

Vabariiklaste partei poliitikud on viimastel kuudel teravalt kritiseerinud Facebooki ja Twitteri tegevust.

Vabariiklased süüdistavad suuri tehnoloogiafirmasid ka konkurentsivastastes äritavades.

Hawley ütles, et toetab monopolidevastaseid meetmeid, mis eraldaksid Instagrami ja WhatsAppi Facebooki kontsernist.

Samuti leidis Hawley, et Kongress peab vastu võtma seadused, mis tugevdaksid tarbijate õigusi. "Praegu on Facebookil kogu jõud. Tarbijate võim on nullilähedane," ütles Hawley.

Sotsiaalmeediaplatvormide osatähtsus on viimastel aastatel USA poliitikas kasvanud. Paljud seadusandjad suhtlevad oma valijatega läbi sotsiaalmeedia. USA endine president Donald Trump oli aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja, enne kui Facebook ja Twitter ta kontod blokeerisid.

Hawleyl endal on Twitteris üle 630 000 jälgija.