WHO andis Hiina Sinopharmi vaktsiinile kasutusloa

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andis reedel Hiina Sinopharmi koroonavaktsiinile erakorralise kasutusloa.

See on esimene kord, kui Hiina vaktsiin WHO-lt rohelise tule saab.

"Täna pärastlõunal andis WHO Pekingi Sinopharmi koroonavaktsiinile erakorralise kasutusloa, mis teeb sellest kuuenda vaktsiini, mis on saanud WHO-lt kinnituse ohutuse, tõhususe ja kvaliteedi kohta," teatas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus pressikonverentsil.