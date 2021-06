WHO kiitis heaks Hiina Sinovaci koroonavaktsiini kasutamise

Tegemist on teise Hiina koroonavaktsiiniga, millele WHO on kasutusloa andnud. Mai alguses andis WHO Sinopharmi koroonavaktsiinile erakorralise kasutusloa.

WHO ekspertide paneel selgitas, et soovitab Sinovaci vaktsiini üle 18-aastastele inimestele. Tegemist on kahedoosilise vaktsiiniga ning teine doos tuleks teha kaks kuni neli nädalat pärast esimest.

Ülemist vanusepiiri Sinovaci vaktsiinile seatud pole.

WHO heakskiit on signaal riiklikele ravimiametitele selle kohta, et vaktsiin on ohutu ja tõhus.