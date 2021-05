Hiina kutsub riike üles ÜRO uiguuride inimõiguste konverentsi boikoteerima

Konverentsi korraldavad Saksamaa, USA ja Suurbritannia, Hiina võimud nimetavad üritust aga riigivastaseks poliitkampaaniaks, vahendab Reuters.

"Hiinaga vastasseisu provotseerimine on nende kinnisidee /---/, seesugune provokatiivne sündmus viibki ainult suurema vastasseisuni," teatas Hiina kirjas ÜRO liikmesriikidele.

Konverentsil räägitakse täpsemalt uiguuride ja teiste turgi rahvaste diskrimineerimisest Hiinas, ennekõike on fookuses Xinjiangi piirkonna koonduslaagrid.

Hiina on aga öelnud, et koonduslaagrite näol on tegemist treeninglaagritega, kus toimuvad usulise äärmuslikkuse vastased koolitused.

"Inimõiguste murekohti kasutatakse poliitilise tööriistana, et sekkuda Hiina siseasjadesse, nagu näiteks Xinjiangi. Lisaks tekitatakse lõhestumist, turbulentsi ja takistatakse Hiina arengut," seisis Hiina kirjas.

Samas on USA koonduslaagrite tegevust kutsunud genotsiidiks ning peatanud puuvilla ja tomatite impordi Xinjiangist.

"Peking on aastaid üritanud valitsusi vaigistada, aga see strateegia on armetult läbi kukkunud, sest üha enam riike võtab sõna Hiina jõletute kuritegude osas, mis on suunatud uiguuride ja turgi moslemite vastu," ütles inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch ÜRO osakonna juhataja Louis Charbonneau.

Lisaks ÜRO riikidele osalevad konverentsil organisatsioonide Human Rights Watch ja Amnesty Internationali esindajad.