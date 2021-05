Välismaal vaktsineeritud eestlased Eesti koroonapassi ei saa

"Need inimesed saavad vastava kinnituse küsida end vaktsineerinud tervishoiutöötaja või tervisekeskuse käest riigis, kus neid vaktsineeriti. Meie ei saa nendele inimestele Eesti tõendit võimaldada, sest meie tõendi aluseks on patsiendiportaalis www.digilugu.ee olev informatsioon, mille sinna kannab Eesti tervishoiutöötaja enda tehtud toimingute - näiteks vaktsineerimise - kohta," ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala vastuseks ERR-i küsimusele, kuidas peavad toimima välismaal vaktsiini saanud Eesti kodanikud.

Ta viitas ka terviseameti kodulehel toodud piiri tõendamise tingimustele, mille kohaselt teises riigis vaktsineerimist tõendav dokument peab olema kas ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama vaktsineeritu isikuandmeid, vaktsineerimise kuupäevi, manustatud vaktsiini ja annust, vaktsiini partii numbrit, manustatud vaktsiinidooside hulka ja vaktsineerija nime.

Joala sõnul ei ole veel koroonatõendi kasutust siseriiklikult paika pandud, kuid Euroopa Liidu riikides väljastatud tõend peaks andma samad vabadused, mis Eesti digitõend.

"Hetkel loodav COVID-19 tõendite algatus on mõeldud eelkõige piiriületuse lihtsustamiseks ning täiendavaid kasutusjuhte pole tänase seisuga veel arutatud, sest vaktsineerimine ei ole kõigile kättesaadav," selgitas sotsiaalministeeriumi nõunik. "Kuna nõuded ja standardid on igal pool Euroopas ühesugused, siis on [näiteks] Portugalis välja antud tõend samaväärne Eestis väljaantavaga," lisas ta.

Joala kinnitusel ei kavatse Eesti hakata üksikute riikidega nende koroonatõendite tunnustamise üle läbi rääkima, eeldades, et saab tugineda EL-i ühiselt käivitatavale rohelisele digitõendile.

"Hetkel me ei planeeri lähiriikidega bilateraalseid kokkuleppeid sõlmida, sest hetkel liigume kõik üsna sarnases ajaraamistikus siseriikliku lahenduse väljatöötamisel ning üleeuroopalise usaldusraamistikuga liitumisel, seega eraldi kokkulepped ei tooks ajavõitu," märki Joala. "Loodava EU digitõendite raamistikuga tunnustatakse vastastikku tõendeid kõigi riikide vahel, kes on loodava usaldusraamistikuga ühinenud ning eraldi bilateraalseid kokkuleppeid sõlmida ei tule."

Väljaanne EurActiv.com kirjutas sel nädalal, et Ungari ja Sloveenia sõlmisid kahepoolse kokkuleppe, millega tunnustava teineteise väljastatud vaktsineerimistõendeid. Sloveenia lubas juba varem vaktsineerimistõendiga ungarlasi riiki ilma neilt koroonatesti ega karantiini jäämist nõudmata, nüüd kehtestas Ungari samad õigused ka Sloveenia kodanikele.