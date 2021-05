EL-i liidrid võivad Portos arutada Venemaa küsimust

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid võivad mitteametlikul tippkohtumisel Portos 7.-8. mail arutada Venemaa küsimust vaatamata sellele, et kohtumine on peamiselt pühendatud tööhõive- ja sotsiaalküsimustele ning suhetele Indiaga, ütles EL-i kõrge ametnik neljapäeval ajakirjanikele.

"Mis puutub meie suhteid Venemaaga, on see samuti küsimus, mille mõne liikmesriigi juht võib tõsta," ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik tippkohtumise päevakorra kohta.

"Te nägite hiljutist sündmuste arengut. Sealhulgas Tšehhis, samuti Bulgaarias. Euroopa Parlamendi esimees David Sassoli ja Euroopa Komisjoni aseesinaine Vera Jourova kanti nimekirja isikutest, keda ei lubata Venemaale. See tähendab, me ootame, et vaatamata mais hiljem (25. mai tippkohtumisel) ootavale strateegilisele arutelule, riigijuhid räägivad sellest," selgitas ametnik.

Ta lisas, et strateegiline arutelu Venemaa üle on endiselt ülemkogu päevakorras, kuid "mõnikord ei lase asjaolud selliseid arutelusid edasi lükata".

Euroopa Liidu ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel kirjutas riigipeadele saadetud kutsetes, et lisaks Indiale arutavad nad "muid rahvusvahelise tähtsusega küsimusi".

Viimastel andmetel on peateemadeks siiski tööhõive, sotsiaalküsimused, haridus ja innovatsioon, kuid samuti koroonaviiruse pandeemia hetkeseis. Ajakohaseks küsimuseks on vahepeal saanud ka USA toetus vaktsiinipatentidest loobumisele.

Indias on pandeemia olukord muutunud eriti süngeks ja kõne alla tuleb riigi abistamine. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Euroopa Liidu riikidest Indiasse saadetud ravimeid ja meditsiinitarbeid rohkem kui 100 miljoni euro väärtuses.

"Oleme valmis veel rohkem aitama," kirjutas von der Leyen neljapäeval sotsiaalmeedias.