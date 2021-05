EL-i volinik: riigid peaks Itaaliat suurenenud migrantide voo tõttu aitama

Viimase ööpäeva jooksul on Lampedusa saarele saabunud 20 laeva 2100 migrandiga pardal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Johanssoni hinnangul peaksid teised Euroopa riigid Itaaliat aitama.

"Kui näeme niivõrd suurt hulka inimesi saabumas nii lühikese aja jooksul, siis on vaja näidata solidaarsust Itaaliaga. Kutsun teisi liikmesriike aitama ümberasumisega. Tean, et see on pandeemia ajal raske, kuid siiski võimalik. Praegu on aeg näidata solidaarsust Itaaliaga ja aidata selles olukorras," rääkis volinik Ylva Johansson.

ÜRO põgenike kõrge volinik Filippo Grandi ütles kohtumisel Johanssoniga, et Euroopa saaks kergelt hallata sadu migrante, kui selleks oleks ratsionaalne ja kokkulepitud mehhanism. Grant lisas, süsteemis peaks olema migrantide maaleminek ja ümberpaigutamine ning ka tagasisaatmine.