Soome-ugri maailmakongressi korraldajaid Venemaa hoiatus ei heiduta

"Praegu me igal juhul jätkame tegevust plaanipäraselt, delegaatide registreerimine käib kuni selle reede ehk 30. aprilli õhtuni. Nii mõnedki delegatsioonid on juba registreerunud ja mitmetest on meil teada, et nad registreeruvad," rääkis Tõnu Seilenthal, kes on eestlaste esindaja maailmakongressi korraldavas soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees.

Tema sõnul on juba registreerunud komid, mansid, ingerlased, isurid, saamid, karjalased. Mitmed neist rahvustest elavad Venemaal.

"Nii, et võtame asja rahulikult ja vaatame, milline on olukord järgmisel nädalal ja milliseid samme meil olla vaja astuda või kuidas tegutseda. Aga meie sõnum on see, et meie valmistume kongressiks ja ootame kongressile avasüli kõiki soome-ugrilasi üle maailma," ütles Seilenthal.

Maailmakongressi korraldamist häirib Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni (AFUN) presiidiumi eelmise nädala teade, et see ei plaani enam soome-ugri liikumisega koostööd teha, sest selle tegevus on poliitiliselt survestav.

Seilenthali sõnul on siiski AFUN-i teate kohta liialt vähe infot, et öelda, kuidas see hakkab Venemaal elavate soome-ugri rahvaste osalemist maailmakongressil mõjutama.

"Ennustada on väga raske, aga loomulikult see mõjutab Venemaalt tulevate inimeste osalemist. Kindlasti ei ole see positiivne teade," tõdes ta. "Aga kui palju see mõjutab, seda ma ei oska öelda, sest minu arusaamist järgi ei esinda AFUN soome-ugri rahvaid, vaid ta esindab Venemaa föderatsioonisubjekte - vabariike, oblasteid, rahvusringkondi, kus elavad soome-ugri rahvad. See ei ole rahvaste enda vabatahtlik ühendus, vaid poolametlik liikumine, administratiivne võiks öelda," rääkis Seilenthal.

"Aga et konsultatiivkomitee töös osalevad inimesed - nagu ma ütlesin - olid kõik reedel ühel arvamusel, et meie jätkame kongressi ettevalmistamisega ja kongress toimub," ütles Seilenthal 23. aprillil peetud koosolekule viidates.

Selle aasta 16.- 181. juunini Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) toimuv VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress korraldatakse hübriidvormis, mis tähendab, et kongress ühendab kohapealsed ja virtuaalselt osalejad, võimaldades kongressi tööst osa võtta ka neil, kes näiteks koroonapiirangute tõttu Eestisse sõita ei saa.