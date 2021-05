Venemaal hukkus koolitulistamises 11 inimest

Venemaal Kaasani linnas hukkus koolitulistamises 11 inimest, neli inimest on haiglas, teatas teisipäeval uudisteagentuur RIA.

Tulistamise asjaolud pole veel selged. Mõned Venemaa uudisteagentuurid teatasid, et tulistamises osales kaks teismelist relvastatud meest, teised agentuurid väidavad, et tulistamisega oli seotud ainult üks inimene, teatas Reuters.

RIA teatel vahistati üks relvastatud mees. Koolis oli kuulda ka plahvatust. Rünnaku motiiv pole selge.

Sotsiaalmeedias levivad videod, kus on näha, et kooli aknad on katki, teatas Reuters.