Liimets avaldas Venemaa koolitulistamises hukkunute peredele kaastunnet

"Kohutavad teated koolitulistamise kohta Kaasanis, Venemaal. Eesti avaldab siirast kaastunnet juhtunust mõjutatud peredele ja kõigile neile, keda see kohutav vägivallaakt mõjutab," kirjutas Liimets Twitteris.

Venemaal Kaasani linnas hukkus koolitulistamises üheksa inimest, neli inimest on haiglas.

Terrible news of school shooting in Kazan, #Russia. Estonia expresses sincere condolences to the families affected and all those impacted by this terrible act of violence.