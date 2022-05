ERR USA-s: järjekordne koolitulistamine tõi taas päevakorda relvaseadused

Texase osariigis Uvalde linnas hukkus algkoolis tulistamises vähemalt 21 inimest, neist 19 olid lapsed. Järjekordne massitulistamine on toonud USA-s jälle päevakorda relvaseaduste karmistamise, mis on kongressis takerdunud.

Umbes 500 Robbi algkooli õpilast pidid neljapäeval minema suvevaheajale, kuid nüüd on Uvalde linna kogukond leinas.

"Ma otsin oma tütart. Nad ei tea tema asukohta pärast tulistamist. Teda ei ole nimekirjas," rääkis Robbi algkooliõpilase isa Jessie Rodriguez.

Ta otsis oma tütart mitu tundi, enne kui sai teada, et laps oli üks ohvritest. Osa vanematest andis DNA-proovi, et aidata uurijatel surnukehi tuvastada. Hukkunud lapsed oli seitsme kuni kümne aasta vanused.

"Lapse kaotamine on nagu tükikese hinge välja kiskumine. Rinnus on tühjus, mis justkui imeb endasse ja millest ei ole kunagi võimalik pääseda. See on lämmatav," kõneles USA president Joe Biden.

Ründaja oli 18-aastane Salvador Ramos, kes tulistas enne algkooli suundumist ka oma vanaema. Tal oli kaasas käsi- ja poolautomaatne relv, samuti mitu suure mahutavusega salve.

"Nii pea, kui ta kooli sisenes, hakkas ta tulistama - lapsi, õpetajaid, kes iganes talle ette jäid. Ta tulistas kõiki," kirjeldas Texase politseiametnik Chris Olivarez.

Tulistamise ajal oli algkooli lähedal piirivalveametnik, kes jooksis hoonesse ja tappis barrikaadi taha varjunud ründaja. Uurijate sõnul oli Ramos sotsiaalmeedias viidanud võimalikule tulistamisele, kuid tema motiiv ei ole selge. Politsei andmeil tegutses kahtlusalune üksi.

Uvalde tragöödia toimus vaid kümme päeva pärast massitulistamist Buffalo toidupoes ja mõni kuu enne kümne aasta möödumist Sandy Hooki algkoolitulistamisest.

Biden kutsus kongressi liikmeid üles kehtestama karmimaid relvaseaduseid, mis aitaksid selliseid tragöödiaid tulevikus vältida.

"Miks oleme nõus elama sellise veresaunaga? Miks laseme sellel pidevalt juhtuda? Kus on meie selgroog, mis annaks julguse astuda vastu lobistidele?" küsis ta.

Kongressis on takerdunud mitu eelnõu, mis on seotud relvaostjate taustauuringutega. Samuti on demokraadid ja vabariiklased eriarvamusel ründerelvade ja suure mahutavusega salvede keelamises.

Karmimate relvaseaduste vastuvõtmiseks on aga senatis vaja 60 häält ehk vähemalt kümne vabariiklase toetust.

"Ei ole kahtlustki, et peame tegema rohkem, et meie lastel oleks koolis turvaline. Teame varasemast kogemusest, et kõige tõhusam viis laste kaitsmiseks on relvastatud julgeolekuametnike saatmine koolidesse," kommenteeris Texase osariigi vabariiklasest senaator Ted Cruz.

Möödunud aastal võeti Texase osariigis vastu seadus, mis lubab vähemalt 21-aastatel kodanikel avalikult kanda käsirelva ilma väljaõppe või relvaloata.