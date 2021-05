Venemaal hukkus koolitulistamises üheksa inimest

Venemaal Kaasani linnas hukkus koolitulistamises üheksa inimest, neli inimest on haiglas, teatas teisipäeval uudisteagentuur RIA.

Tulistamise asjaolud pole veel selged. Mõned Venemaa uudisteagentuurid teatasid, et tulistamises osales kaks teismelist relvastatud meest, teised agentuurid väidavad, et tulistamisega oli seotud ainult üks inimene, teatas Reuters.

Enamik hukkunutest olid kaheksanda klassi õpilased, teatas Deutsche Welle.

RIA teatel vahistati üks relvastatud mees. Koolis oli kuulda ka plahvatust. Rünnaku motiiv pole selge.

Sotsiaalmeedias levivad videod, kus on näha, et kooli aknad on katki, teatas Reuters.

Kinni on peetud üks tule avanud 17-aastane teismeline. Teise ründaja tapsid allika sõnul koolis Vene julgeolekujõud.

Linnavalitsuse teatel on õpilased koolist evakueeritud ja julgeolekut on tugevdatud ka teistes haridusasutustes.

Sündmuskohale saabus ka Tatarstani president Rustam Minnihhanov, vahendasid agentuurid.

Venemaal on koolitulistamisi suhteliselt harva, sest haridusasutustes kehtivad ranged turvanõuded ja tulirelvi on raske seaduslikult osta, ehkki jahirelvi on võimalik registreerida.