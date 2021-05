Kosmoseagentuuri juht ERR-ile: uute sihtide täitmine sõltub poliitikuist

Euroopa Kosmoseagentuuri uue juhi sõnul on eestlasel kosmosesse lendamise võimalus vägagi suur. Esmalt peavad soovijad ennast 28. maini agentuuri koduleheküljel kandidaadiks registreerima ning siis hakatakse juba tegelikke kosmoselendureid välja valima.

"Me kutsume eriti üles kandideerima naisi, sest praegusel hetkel on meil meesastronaute rohkem kui naisastronaute ja ma sooviks näha suuremat

tasaakalu mees- ja naisastronautide vahel. Me ootame noori inimesi, andekaid ja võimekaid inimesi," rääkis Aschbacher.

Tema sõnul näeks ta meeleldi Euroopa Kosmoseagentuuri esimest naist Marsile viimas, selliste unistuste teostumine oleneb eeskätt siiski kosmoseagentuuri liikmesriikide poliitilisest tahtest.

Marsist Maale oluliselt lähemal on Kuu, kuhu samuti eurooplase jalg veel astunud pole. Et ka eurooplased Kuu peale minna saaks, on vaja tihedat koostööd Euroopa Kosmoseagentuuri ja tema USA partneri NASA vahel.

"Meil ei ole veel NASA-ga lepingut Euroopa astronaudi viimiseks Kuule, kuid me räägime NASA-ga selles läbi. Selge see, et siin tuleb teha rahvusvahelist koostööd. Sama kehtib Marsi kohta - kui me tahame minna Marsile - ja jah, me tahame minna Marsile -, siis me ei saa seda teha üksi," ütles Aschbacher.

Aschbacheri sõnul on liiklus kosmoses muutunud nii tihedaks, et on ülim aeg seda reguleerima hakata, nagu reguleeritakse maapealsetki liiklust. Eriti oluline on see, et vältida kosmosesõidukite ja tehiskaaslaste kokkupõrget mitmesuguse kosmoseprügiga. Just sellised regulatsioonid vajavad aga eriti riikidevahelisi kokkuleppeid.

Teine valdkond, kus on vaja kiiret arengut, on kosmosetehnika küberkaitse, et kurikaelad ei saaks näiteks sisse murda mõne tehiskaaslase juhtimissüsteemi ning satelliiti omatahtsi liigutama hakata.

Täispikka intervjuud Josef Aschbacheriga saab vaadata neljapäeval Novaatorist.