Roonemaa: raamatupidamislikult Ratas ilmselt ei eksinud, küll aga hea tava vastu

Eesti Ekspress analüüsis riigikantselei viimaste aastate kulutusi ning avastas kümnete tuhandete eurode eest oste, mis viitavad lehe hinnangul, et peaministril läksid sageli sassi riigi, erakonna ja iseenda rahakott.

Roonemaa rääkis "Ringvaates, et peaministril peavadki olema esinduskulud, kuid ajaleht heitis pilgu nende kulude sisse, mida peetakse peaministri mitteprotokollilisteks esinduskuludeks.

"Tekib küsimus, et raamatupidamislikult võib see okei olla. Aga kas peaminister koos oma kolme poliitilise nõunikuga peab Pädaste mõisa restoranis õhtustama 1300 euro eest? Kas Abruka saarele purjetades on okei maksta ligi 1000 eurot toitlustuse ja drinkide eest? Kas autosse džinnipudelite ja tooniku ostmine on põhjendatud? Kas arstile tänukimbu saatmine riigikantselei, n-ö maksumaksja raha eest on päris okei või mitte? See põhjendatuse küsimus on minu meelest täiesti aus küsimus, mida esitada," arutles Roonemaa.

Ajakirjanik selgitas, et kõne all on enamasti sellised kulud, mille nimi on peaministri büroo esinduskulud, mille 2018. aastal lõid toonane riigisekretär ja peaminister ning mille suuruseks määrati 24 000 eurot aastas.

Roonemaa ütles, et kuigi enamik seda tüüpi kulutustest on läinudki sellelt eelarverealt, siis osad kingitused on läinud muudest eelarvetest. "Osad sellest Saaremaa ja väikesaarte reisist, mida mainisin, on läinud hoopiss visiidi- või protokollilistest kuludest. Need tegelikult hajuvad väga erinevate eelarveridade taha ära, mis tähendab, et meil oli väga keeruline seda pilti tagantjärele kokku panna," rääkis ta.

Muu hulgas kulus Roonemaa sõnul Ratasel palju raha n-ö Stenbocki õhtusöökidele, mida eelmise valitsuse lõpu poole peeti viie olulisima koalitsiooniliikmega iga nädal, mõni nädal isegi mitu korda.

"Sinna telliti väga headest Tallinna restoranidest või toitlustajatelt toitlustust. Alkohol võeti riigikantselei kappidest. /.../ Siis otsustati, arutati poliitilisi küsimusi. Kuna see ring oli nii väike, ametnikke sinna ka ei kaasatud, teisi poliitikuid käis väga harva, siis me lõpuni ei teagi, mis seal toimus. Aga me näeme, et neid kohtumisi oli väga palju. Ainuüksi viimase aasta jooksul vist umbes 30 kokku vist umbes 7000 euro eest, kui ma peast õigesti ütlesin," lisas ajakirjanik.

Roonemaa küsis riigikantseleilt välja paarkümmend huvipakkuvamat arvet. "Need, mis meile avavad mingeid taustu, on Selveri tšekid ehk n-ö joogid autosse. Kaks pudelit džinni 0,7-liitrised, mõni pudel toonikut, mõni alkoholivaba siider. Raamatupidamise juurde on nad pidanud andma kommentaare või selgitusi, milleks arve on. /.../ Nagu aru saame selliseid "jooke autosse" pandi tihedamini," rääkis ta.

Jüri Ratase hinnangul ei ole ta millegi vastu eksinud. Roonemaa on nõus, et eelarve oli olemas, sellest rahalises ulatuses üle ei mindud.

"Ma arvan, et raamatupidamislikult ta ei olegi tõenäoliselt millegi vastu eksinud. /.../ Selles osas on tal õigus. Aga sellega ma küll ei nõustu, et headest tavadest on kinni peetud. Kui me tuleme tagasi keskerakondlastele tehtud kinkide juurde, lilled arstile, õhtusöögid, nõunikega reisimised jne, siis ma arvan, et see pole hea tava," kommenteeris Roonemaa.

"Jah, peaministril peab olema võimalus kasutada esinduskulusid, aga minu meelest Jüri Ratas kindlasti ei olnud läbi mõelnud, mis asi esinduskulu tegelikult on, mis peaks minema erakonna raha eest, mis peaks minema enda raha eest," lisas ta.

Ratas: olen hoidnud valitsuse, erakonna ja isiklikud kulud lahus

Jüri Ratas kommenteeris Eesti Ekspressi artiklit sotsiaalmeediasse tehtud postituses. Ta kirjutas, et töötas kõigi Eestimaa inimeste peaministrina ning tegi seda südamest ja ettenähtud piirides.

"Valitsusjuhi ametit pidades järgisin alati nii eetilisi ja seaduslikke piire kui ka oma südametunnistust ja tõekspidamisi. Sisustasin kogu peaministri töö nii, et mul oleks võimalik seista Eestimaa inimeste eest parimal moel," kirjutas ta.

"Igapäevatöös olen lähtunud tavapärastest põhimõtetest – sünnipäevadel on viisakas inimesi meeles pidada, õhtustel hilistundidel koosolekuid pidades tuleks osalejatele ka midagi õhtusöögiks pakkuda jm. Lisaks ametlikele nõupidamistele ja kohtumistele tuleb käia ka inimestel külas, arutada küsimusi vabamas õhkkonnas. Need on minu põhimõtted ja arusaamad. Leian, et ka kõik see käib peaministri ameti juurde, nende aastate jooksul olen sellest lähtunud ning pidanud seda oluliseks," selgitas ta.

Ratas lisas, et peaministrina ei saanud ta loobuda julgestusest ja protokollilisest toest, mis on tähendanud ka vastavaid toitlustus- ja ööbimiskulusid tervele delegatsioonile.

"Esimesest hetkest peaministrina on olnud selge, et valitsuse ja erakonna tegemised ning mõistagi isiklikud kulud tuleb lahus hoida ja kinni tuleb pidada peaministrile ettenähtud esinduskulude eelarvest. Neist piiridest olen ka kinni pidanud. Olen töötanud peaministrina südamest ning järginud kõiki minule teadaolevaid reegleid ja häid tavasid," kirjutas ta.

Odinets: Ratas peab korruptsioonivastase erikomisjoni ees aru andma

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) ütles, et teeb komisjonile ettepaneku kutsuda Ratas esimesel võimalusel komisjoni ette, et ta annaks aru oma kulutuste asjus.

"Tänase Eesti Ekspressi artiklis toodud Ratast ja peaministri bürood puudutavad faktid tekitavad tõsiseid kahtlusi eelmise peaministri kulutuste seaduslikkuses ja riivavad sügavalt paljude inimeste õiglustunnet. Välja toodud tõsiasjad pole mitte ainult eetiliselt taunitavad, vaid on ka korruptsioonihõngulised. Jutt käib avaliku raha sihipärasest kasutamisest. Komisjoni otsene kohus on kuulata ära Ratase selgitused ja teha siis oma järeldused," ütles Odinets.

Odinets avaldas lootust, et ka teised erikomisjoni liikmed on sellise istungiga päri. "Eeldan, et poliitilised kaalutlused ei saa siin takistuseks ja juba homme on võimalik esitada Ratasele komisjoni ametlik kutse," lisas Odinets.