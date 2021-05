Ratas: olen kasutanud avalikku raha vaid tööga seotud kuludeks

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kutsus ekspeaminister Jüri Ratase selgitusi andma pärast Eesti Ekspressis ilmunud artiklit Jüri Ratase uhketest õhtusöökidest, kingitustest, kallites hotellides ööbimisest maakonnavisiitidel, mille eest tasuti avaliku rahaga. Maksumaksja raha eest ostis ekspeaminister maakonnavisiidil ajalehe andmeil ka alkoholi.

Ratas ütles, et on avalikke vahendeid kasutanud reeglite päraselt. "Loomulikult see tähendab seda, et olen kasutanud neid vahendeid ainult avaliku ja peaministri tööga seotud kulutuste tegemiseks," kinnitas ta.

"Aktuaalne kaamera" küsis, miks saatis Ratas end opereerinud arstile lillekimbu riigikantselei, mitte enda raha eest.

"Ma arvan, et see, et peaminister märkab, kui ka tema tervisega on mingid küsimused, et ta märkab seda arsti, käib selle töö juurde ja see on väärikas," vastas ta.

Ratase sõnul ei vasta tõele, et protokollitöötajad panid talle kaasa toidukorvikesi, kui ta läks maakoju nädalalõppe veetma. "See tõele ei vasta," kinnitas ta.

Korruptsioonikomisjoni aseesimees Valdo Randpere (RE) ütles ERR-i raadiouudistele, et Ratase selgitused olid veenvad ja tema ekspeaministri rahakasutuses korruptsiooni ei näinud.

"Mind on alati skeptiliseks teinud sellised uuringud, mis ilmuvad välja, kui inimene on oma positsioonilt tagasi astunud. Samasugust asja me nägime Taavi Rõivase peaministriks oleku järel, et hakati seal otsima mingeid inimesi ja asju ja konflikte," rääkis ta.

"Minu meelest ei ole mõtet hakata võrdlema kõiki avalikke kaasusi, mis on ajaloos olnud, mõtet hakata võrdlema. Tuleb vaadata, kas avalikku raha on kuritarvitatud, milleks seda on kasutatud, kas seda on kasutatud sihipäraselt, kokkuhoidlikult jne. Sellel, et hakata ühte jama teisega kinni mätsima, kindlasti mingit õigustust minu hinnangul ei ole," kommenteeris korruptsioonivastase erikomisjoni liige Priit Sibul (Isamaa).

Korruptsioonikomisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) ütles, et riigikantseleis kehtiva raamatupidamiseeskirja üks põhimõtteid on kokkuhoidlikkus ja osa kulusid võinuks olla madalamad. See ei tähenda tema sõnul, et peaminister peaks külalistele papptaldrikutelt süüa pakkuma.

"Kui sa lähed Saaremaa visiidile, kas sa pead peatuma kõige kallimas hotellis, mis saarel on, ja sööma kõige kallimas restoranis, mis saarel on," küsis Odinets.

Tema sõnul saab kokku hoida kallitelt kingitustelt ja maakonnavisiiidile alkoholi ostmiselt.

Sibula hinnangul on küsimus, kui põhjendatud on Ratase suuremeelsus. "Aga minu arvates on praegu paslik öelda, et eks iga mees peab oma palki kandma," sõnas ta.