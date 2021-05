Kiik ja Aab Ratase väljaminekutest: etteheited on ülekohtused

Kiik selgitas, et peaministri tööga seotud kulutusi reguleerivad erinevad seadused ning väljaminekutega tegeleb riigikantselei.

"Olles varasemalt peaministri büroo juhina töötanud, võin kinnitada, et tööga /---/ kaasnebki väga palju kulusid, mida ühekaupa välja võttes võib näidata neid liiga suure või küsitavana. Aga tervikpilti teades, võibolla ka seda tööintensiivsust teades, töötundide ja -nädalate pikkust teades, jään seisukohale, et selles loos tehtud etteheited on ülekohtused," ütles Kiik

Ta lisas, et kõige odavam on inimene, kes midagi ei tee ja kohtumistel ei käi. "Kõige odavam on inimene, kes istub oma kabinetis ja joob vett," täpsustas ta.

Aab selgitas, et Ratas ei kulutanud raha isiklike huvide jaoks.

"Tahan rõhutada, et need on tööga seotud kulud ja Jüri Ratas jõudis väga palju tööd teha," ütles ta.