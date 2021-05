Digiloos tekkinud ummiku tõttu ootavad ka eriarsti aja soovijad

Neljapäeval üle 40-aastastele avatud võimalus digiloos end vaktsineerimisele kirja panna on süsteemis tekitanud pika järjekorra, otejärjekorras on korraga mitu tuhat inimest ja ooteaeg võib olla üle tunni. Digiloo ummistumine tähendab aga, et süsteemi ei pääse inimesed, kes soovivad siseneda teisel põhjusel, näiteks eriarstile aja panemiseks.

Digiloo süsteemi peab ülal tervise- ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK). Süsteemi mahutavust pole ka mõtet mõne nädalase aja pikendamise pärast suurte investeeringutega suurendada. Olukord sarnaneb näiteks igal aastal korduvale ajutisele ülekoormusele maksuameti veebis tuludeklaratsioonide esitamise võimaluse avanedes.

Neljapäeval kell 11 oli järjekorras üle 12 000 inimese ning ootejärjekord oli üle tunni. TEHIK on praegu seadnud kasutajate piiriks 5000 üheaegset kasutajat korraga.

"Kui see piir saab täis, siis juba sisse loginud kasutajad saavad keskkonda edasi kasutada ja uued kasutajad senikaua sisse logida ei saa. Üheaegsete kasutajate piiramise eesmärk on, et keskkonnad ei jookseks kokku. Kui üheaegsete kasutajate piir on täis, siis kuvatakse kasutajale vastav teade ja palume hiljem uuesti proovida. Vaktsineerimiseks on võimalik aegu broneerida ka tervishoiuteenusele helistades," rääkis TEHIKu kommunikatsioonijuhi Karilin Engelbrecht.

Engelbrecht märkis, et kuna haiglad avavad vabu aegu jooksvalt, peab TEHIK pidevalt liiklust jälgima ja vastavalt sellele reageerima.

"Hetkel on üleriigilisele digiregistratuurile esmane ootus, et inimesed saaksid vaktsineerimiseks aegu broneerida, mistõttu peavad ootama järjekorras ka need inimesed, kes soovivad kasutada mõnda teist teenust Patsiendiportaalis," lisas ta.

Digiloos saab lisaks enda vaktsiinijärjekorda panemisele teha ka tavapäraseid toiminguid, nagu vaadata oma meditsiinidokumente ja panna aega eriarstidele. TEHIK soovitab süsteemi ülekoormuse tõttu vajadusel panna aega eriarstile telefonitsi.

Arste järjekord digiloos segama ei peaks, kuna patsiendiportaal on mõeldud inimestele võimalusena pääseda ligi oma tervise infosüsteemi andmetele, arstid kasutavad infosüsteemiga andmevahetuseks haiglate infosüsteemi ja perearstid oma töölaua tarkvara arendusi. "Arstid saavad endiselt infot vahetada ja inimese kohta andmeid pärida," lisas Engelbrecht.

Muret tekitab see, et tulevast nädalast avaneb võimalus vaktsineerimisele aega panna palju suuremale rühmale. Kui praegu saavad vaktsineerimisele aega panna üle 40 aasta vanused, siis tulevast nädalast saavad seda teha kõik, kes on üle 16 aasta vanad.

Engelbrechti sõnul on tõenäoline, et tulevaks nädalaks broneeritavad ajad saavad õige pea täis. Sellisel juhul plaanib TEHIK avaldada teatise, et vaktsineerimise võimalus digiloos on ajutisel suletud.

Endale välja kirjutatud retsepte näeb ka eesti.ee portaalis ja see ei ole seotud patsiendiportaali ootejärjekorraga.

Digiloos avatakse vaktsineerimise ajad vastavalt sellele, kui palju vaktsiini Eestisse saabub. Aegu ei saa broneerimiseks avada enne, kui vaktsiinide tarned tulevaks nädalaks on kinnitatud, vastupidisel juhul ei ole vaktsineerimiseks antud aegadele reaalset katet. Samuti ei saa riik tellida vaktsiine ette ja oodata nende saabumist enne vaktsiiniaegade pakkumist.

Tuleval nädalal on esialgu oodata 42 120 Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi tarnet, 4800 Moderna doosi ja 7540 Jannseni doosi. AstraZeneca vaktsiini puhul ei ole järgmisi tarneaegu teada, tarneid on lepingu alusel siiski oodata juuni lõpuni.