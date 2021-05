Iisraeli ja palestiinlaste konfliktis on surma saanud kümneid inimesi

Iisraeli ja palestiinlaste konfliktis on erinevatel andmetel saanud surma 50 kuni 70 inimest, haavatute hulk ulatub sadadesse.

Iisrael jätkab õhurünnakuid Gaza sektorile. Gaza sektorist on Iisraeli pihta tulistatud umbes 1500 raketti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väidetavalt on Iisrael õhurünnakuga tapnud ka Gazas valitseva Hamasi vägede kõrgeima juhi Bassem Issa ja teisi Hamasi omavalitsuse kõrgeid sõjaväelasi.

USA president Joe Biden on Iisraeli ja palestiinlaste konfliktiga seoses öelnud, et iisraellastel on õigus enesekaitseks.

AFP: Gaza sektoris on Iisraeli õhulöökides hukkunud üle 100 inimese

Gaza sektoris on viimase nelja päeva jooksul Iisraeli õhulöökides hukkunud üle 100 inimese, teatasid neljapäeval palestiinlaste võimuesindajad.

Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on tapetute seas 27 last ja 11 naist. Haavata on saanud 580 inimest, vahendas BNS uudisteagentuuri AFP.

Liibanonist tulistati Iisraeli suunas kolm raketti

Liibanoni lõunaosast tulistati neljapäeval Iisraeli suunas kolm raketti, mis langesid merre, teatas juudiriigi armee.

Liibanoni sõjaväeallikad kinnitasid juhtunut.

Esialgu pole teada, kes raketid tulistas, kuid Iisraeli ühe peavaenlase ehk Liibanoni islamiliikumise Hizbollahi allikad kinnitasid, et šiiarühmitusel polnud sellega mingit seost.

"Mõni aeg tagasi tulistati kolm raketti Liibanonist Iisraeli suunas, mis langeid Vahemerre ranniku lähedal. Õhuhäiret ei antud," edastati Iisraeli armee avalduses.