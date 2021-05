USA president kinnitas Iisraeli õigust ennast kaitsta

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta, kuid pärast peaminister Benjamin Netanyahuga rääkimist loodab ta vägivalla peatsele vaibumisele.

"Mul oli Bibi (Benjamin) Netanyahuga äsja telefonivestlus," sõnas Biden ajakirjanikele. "Minu ootus ja lootus on, et see saab varem või hiljem läbi, kuid Iisraelil on õigus ennast kaitsta, kui teie territooriumile lendavad tuhanded raketid."

Biden rääkis, et USA diplomaatia on riiklike julgeoleku- ja kaitsepersonalidega tihedas koostöös ja pidevas kontaktis Lähis-Ida kolleegidega.

"Mitte ainult Iisraeliga, vaid ka kõigiga Egiptusest ja Saudia Araabiast kuni Araabia Ühendemiraatideni," kinnitas Biden.

USA välisminister Antony Blinken teatas kolmapäeval, et saadab Lähis-Itta Ühendriikide saadiku, et püüda leevendada seal lahvatanud pingeid. Ühtlasi ärgitas ta Iisraeli vältima tsiviilohvreid.

Asevälisministri abi Iisraeli ja Palestiina küsimustes Hady Amr asub viivitamatult teele ja kohtub nii Iisraeli kui Palestiina liidritega.

"Saadik kutsub minu ja president Bideni nimel üles vägivalda de-eskaleerima," lausus Blinken ajakirjanikele.

Blinken nimetas piinarikkaiks vaatepilte Palestiina surnud tsiviilisikutest, sealhulgas lastest, kuid kaitses Iisraeli rünnakut Gazasse vastusena Hamasi võitlejate raketitulele.

"Ma arvan, et Iisraelil lasub lisakohustus teha kõik endast olenev, et vältida tsiviilohvreid, isegi kui ta reageerib õigustatult oma rahva kaitseks," ütles Blinken.

Blinken kinnitas samas aga ka USA toetust iseseisva Palestiina riigi loomisele. "See vägivald viib meid sellest eesmärgist kaugemale," tõdes Blinken.

"Usume, et palestiinlased ja iisraellased väärivad võrdselt turvalisuse ja julgeoleku tagamist nende elus," lisas peaminister.

Iisraeli on alates vaenutegevuse algusest Gaza sektorist tulistatud umbes 1500 raketti, teatas neljapäeval juudiriigi armee.

Iisraeli armee teatas kolmapäeva hommikul, et alates esmaspäeva õhtust on Gazast välja lastud 1000 raketti, kuid neljapäeva varahommikuks oli see arv tõusnud 500 võrra.

Iisraeli president nimetas Lodi linnas toimunut pogrommiks

Iisraeli president Reuven Rivlin mõistis kolmapäeval hukka "verejanulise araabia rahvahulga" poolt teostatud pogrommi juudi-araabia segalinnas Lodis, kus on välja kuulutatud eriolukord.

"Lodis verejanulise araabia rahvahulga poolt korraldatud pogromm, inimeste vigastamine, vara kahjustamine ja isegi juudi pühapaikade ründamine on andestamatu," ütles president Reuven Rivlin avalduses.

Tel Avivist lõunas asuvas Lodis toimunud rahutuste tagajärjel on mitmed juutide ettevõtted ja kodud rüüstatud.

"Iisraeli lipu mahakiskumine araablaste poolt ja selle asendamine Palestiina lipuga on jõhker rünnak Iisraeli eksistentsi vastu," lisas Rivlin.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on kuulutanud välja eriolukorra juudi-araabia segaasustusega Lodi linnas, kus politsei teatel on araabia elanikkonna hulgas puhkenud ulatuslikud rahutused.

Protestijad lehvitavad mitmes segalinnas Palestiina lippudega, süütavad autosid ja maju, seal hulgas sünagooge, kähmlevad Iisraeli politseiga ja ründavad juutidest autojuhte.

Hamas kinnitas mitme juhtiva komandöri surma Iisraeli õhulöökides

Islamistlik rühmitus Hamas kinnitas kolmapäeval, et Iisraeli õhulöökides on hukkunud mitmed selle juhtivad komandörid, teiste seas Gaza sõjaline juht Bassem Issa.

Iisraeli sisejulgeolekuteenistus Shin Bet nimetas veel neli juhtivat Hamasi komandöri, kes väidetavalt surma on saanud.

Meediakanalite Al-Jazeera ja Voice of America informatsiooni kohaselt on õhurünnakutes surma saanud veel 15 Hamasi liiget, mida kinnitas juba varem ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Uudisteagentuuri AFP info kohaselt on konfliktis kokku surma saanud 70 inimest. Ajalehe Haaretz andmetel on Iisraeli poolel tapetud kuus ja Gazas enam kui 50 inimest.

Uudistekanali Sky News hinnangul oli Bassem Issa Hamasi kõrgeim liige, kes on tapetud pärast seitsme aasta tagust sõda.