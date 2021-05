Saksa politsei on kinni võtnud üle kümne sünagoogide rüüstamises kahtlustatava

Saksamaa politsei on kolmes linnas kinni võtnud üle kümne inimese, keda kahtlustatakse sünagoogiakende sisseviskamises, Iisraeli lippude põletamises ja natsipogrommide ajal hävitatud sünagoogi mälestusmärgi süütamises. Politsei hinnangul on kuriteod ajendatud käimasolevast Iisraeli ja palestiinlaste konfliktist.

Saksamaa poliitikud on rünnakud juutide pühapaikadele ja mälestusmärkidele antisemitismi avaldustena hukka mõistnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei salli juudivastast agitatsiooni. Me ei salli vägivalda. Me ei salli antisemitismi," ütles Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister Armin Laschet.

Kolm varases täiskasvanueas meest võeti kinni Bonnis, kus nad viskasid sisse sünagoogi aknad ja panid pühakoja ees põlema Iisraeli lipu. Nad tunnistasid oma teod üles ning on praegu kohtuni vabaduses. Mehed tunnistasid ka, et nende käitumine oli ajendatud Iisraeli ja palestiinlaste konfliktist.

13 meest võeti kinni Münsteris ning ülejäänud Düsseldorfis.

Saksamaa juutide sõnul ei saa selliseid kuritegusid kuidagi õigustada praegu Iisraelis ja palestiinlaste aladel toimuvaga.

"Rünnakul sünagoogile pole mingit pistmist poliitilise väljenduse või arvamusega, see on puhas antisemitism," ütles Saksamaa juudi kesknõukogu president Josef Schuster.

Ka Saksamaa kristlaste hinnangul ei ole juudi pühakodade vastane vägivald kuidagi õigustatav Lähis-Ida konfliktiga.

"Ei ole võimalik Iisraeli konflikti lihtsalt Saksamaale üle kanda, eriti kui seda konflikti kütab usuline fundamentalism," ütles Saksamaa katoliku piiskoppide konverentsi juht isa Georg Bätzing.

Ka Saksamaa palestiinlaste kogukonna esindajate sõnul on tegu äärmiselt kahetsusväärsete sündmustega. Palestiinlaste esindajate sõnul on kuritegude taga lihtsalt mõningate kasvatamatute noorte lõhkumistung, mille puhul on igasugused usulised, poliitilised või ideoloogilised põhjendused kõigest ettekääne.