Times: Hamas testib Iisraeli raketitõrjesüsteemi

Islamistid lasid kahe päeva jooksul välja enam kui tuhat raketti. Iisraeli territooriumil sai surma viis inimest. Enamus rakettidest ei suutnud inimohvreid põhjustada.

Iisraeli raketitõrjesüsteem Iron Dome suudab välja arvutada iga väljatulistatud raketi trajektoori. Alla lastakse ainult need raketid, mis on ohtlikud inimestele. Iisrael proovib mitte raisata väärtuslikke õhutõrje rakette.

Hamas ja Islami Džihaad proovisid nädala alguses Iisraeli raketitõrjesüsteemi üle trumbata. Välja tulistati sadu rakette, mis olid suunatud Iisraeli suurlinna Tel Avivi vastu. Linnastus elab neli miljonit inimest, teatas The Times.

"Mõned raketid pääsesid läbi, kuid keegi pole kunagi öelnud, et raketitõrje töötab 100 protsendilise efektiivsusega. Sellepärast peavad inimesed ikkagi minema punkritesse," ütles kõrge Iisraeli sõjaväeametnik.

Iisraeli sõjaväe teatel suutis Iron Dome 90-95 protsenti islamistide tulistatud rakettidest teha kahjutuks. Rahvusvahelised kaitseanalüütikud leiavad siiski, et see number on väiksem.

Iisraeli luure teatel on palestiinlastel umbes 13 000 raketti.

Palestiina islamistide raketid on sisse smugeldatud. Selleks kasutati Egiptuse ja Gaza piiril asuvaid tunneleid. Egiptuse armee on viimastel aastatel aga enamuse tunnelitest hävitanud. Mere kaudu pole salakaubavedu samuti võimalik. Iisraeli merejõud kontrollivad kogu regiooni.

Palestiina islamirühmitused valmistavad enamus rakette nüüd kohapeal. Oskusteave pärineb Iraanist.

Pole veel selge, kaua Iisraeli ja Palestiina islamistide vastasseis kestab.

Kumbki pool ei kaldu relvarahu poole. Kui rakettide varud on ammendunud, hakkavad mõlemad pooled otsima võimalusi konflikti vähendamiseks, teatas The Times.