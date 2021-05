Läti majandusministriks saab parteitu ettevõtja Peteris Smidre

Läti koalitsioonipartei KPV LV tegi reedel peaminister Krisjanis Karinšile ettepaneku, et uueks majandusministriks saaks parteitu ettevõtja Peteris Smidre.

"Koalitsioonileppe kohaselt peab Karinš esitama Smidre kandidatuuri parlamendile," ütles KPV LV parlamendifraktsiooni esimees Maris Mozvillo.

Mozvillo märkis, et Smidre on sõltumatu kandidaat. KPV LV loodab, et tema ametisse nimetamine leevendab poliitilisi pingeid koalitsioonis.

Läti peaminister Krisjanis Karinš andis kolmapäeval välja korralduse eelmise majandusminister Janis Vitenbergi ametist lahkumise kohta. Vitenbergsi ametist lahkumine jõustus reedel.

Eelmisel nädalal otsustas Vitenbergs vahetada erakonda. Vitenbergs läks KPV LV-st Rahvuslaste Ühendusse, mis on samuti valitsuserakond.

Koalitsioonilepingu kohaselt kuulub majandusministri koht KPV LV-le.