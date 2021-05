Bordans: Karinš peab austama koalitsioonilepingut

Läti Uue Konservatiivse Partei (JKP) esimees Janis Bordans ütles esmaspäeval, et peaminister Krisjanis Karinši valitsus võib tööd jätkata, kui kõik osapooled jätkavad koalitsioonilepingu täitmist.

Eelmisel nädalal otsustas majandusminister Janis Vitenbergs vahetada erakonda. Vitenbergs läks KPV LV-st Rahvusliitu.

Koalitsioonilepingu kohaselt kuulub majandusministri koht aga KPV LV-le. Vitenbergs aga ei plaani ministri kohalt taanduda. Karinš ei nõudnud Vitenbergsi tagasiastumist.

KPV LV ja JKP nõuavad aga Vitenbergsi lahkumist.

Bordans rõhutas, et valitsusparteid sõlmisid koalitsioonilepingu ja seda tuleb austada. Ministrite kohtade jaotust saab muuta ainult peaministri otsusega ja kõik koalitsiooniparteid peavad seda toetama.

Bordans leiab, et portfellide jaotamise probleem on pakiline ja koroonaviiruse epideemia ei tohiks olla ettekäändeks, et portfellide jaotust edasi lükata.

Tervishoiuminister Ramona Petravica ütles esmaspäeval, et KPV LV võib sel nädalal majandusministriks pakkuda parteitut kandidaati. Petravica on KPV LV liige.

"Ootame peaministriga kohtumist põnevusega. Oleme oma seisukohta väljendanud. Majandusminister Janis Vitenbergs lahkus KPV LV-st ja seepärast peab ta loobuma oma ametikohast. Teeme ettepaneku nimetada uus kandidaat," ütles Petravica.

Petravica leiab, et ministri kohale on vaja eksperti, kes ei pea kuuluma ühtegi parteisse.

"Me ei hoia toolist kinni. Uuel ministril peab olema selge visioon, kuidas majandus viiruse järgselt taastada," ütles Petravica.

Läti valitsuskoalitsioon koosneb viiest erakonnast.